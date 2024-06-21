Китайская Wison New Energies вышла из проекта «Арктик СПГ – 2»
Китайская компания Wison New Energies, которая занималась строительством модулей для «Арктик СПГ – 2» «Новатэка», сообщила о приостановке деятельности в России, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании.
«Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ и немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых», – говорится в заявлении.
Решение объясняется «заботой о стратегическом будущем». Отмечается, что компания осознает, какое влияние это может оказать на партнеров, и обещает обеспечить «плавный переход».
Контракт на проектирование, поставку оборудования и материалов, строительство на верфи и ввод модулей для «Арктик СПГ – 2» в эксплуатацию с Wison был подписан в 2019 г. через французскую Technip. Компания отгружала модули для первой и второй линий проекта, а также должна была строить модули для третьей линии, сдача которой планировалась в 2026 г. По данным High North News, Wison обязалась поставить четыре из 14 модулей для последней линии «Арктик СПГ – 2». Два модуля отправлены в Белокаменку, еще два ожидают отправки.
Wison (Nantong) Heavy Industry уже должна была поставить в Россию два из трех корпусов для ПЭБ для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке. «Атомэнергомаш» заключил контракт с верфью в сентябре 2021 г. на $225,8 млн. Согласно ему, срок поставки первого корпуса – 2 октября 2023 г., второй блок планировалось поставить до 2 февраля 2024 г. В августе 2022 г. в компании заявляли, что верфь Wison заложила киль корпуса для первого энергоблока.
В ноябре 2023 г. минфин США ввел санкции против «Арктик СПГ – 2». В декабре Reuters сообщило, что «Новатэк» отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта. В частности, проинформированы были китайские Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol.
«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, т. е. мощность всего предприятия составит 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на Гыданском полуострове. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд. Его участниками помимо «Новатэка», который владеет 60% в «Арктик СПГ – 2», являются французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (им принадлежит по 10%).