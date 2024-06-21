Китайская Wison New Energies вышла из проекта «Арктик СПГ – 2»

«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, т. е. мощность всего предприятия составит 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на Гыданском полуострове. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд. Его участниками помимо «Новатэка», который владеет 60% в «Арктик СПГ – 2», являются французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (им принадлежит по 10%).