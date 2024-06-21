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Китайская Wison New Energies вышла из проекта «Арктик СПГ – 2»

Ведомости

Китайская компания Wison New Energies, которая занималась строительством модулей для «Арктик СПГ – 2» «Новатэка», сообщила о приостановке деятельности в России, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании.

«Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ и немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых», – говорится в заявлении.

Решение объясняется «заботой о стратегическом будущем». Отмечается, что компания осознает, какое влияние это может оказать на партнеров, и обещает обеспечить «плавный переход».

Контракт на проектирование, поставку оборудования и материалов, строительство на верфи и ввод модулей для «Арктик СПГ – 2» в эксплуатацию с Wison был подписан в 2019 г. через французскую Technip. Компания отгружала модули для первой и второй линий проекта, а также должна была строить модули для третьей линии, сдача которой планировалась в 2026 г. По данным High North News, Wison обязалась поставить четыре из 14 модулей для последней линии «Арктик СПГ – 2». Два модуля отправлены в Белокаменку, еще два ожидают отправки.

Wison (Nantong) Heavy Industry уже должна была поставить в Россию два из трех корпусов для ПЭБ для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке. «Атомэнергомаш» заключил контракт с верфью в сентябре 2021 г. на $225,8 млн. Согласно ему, срок поставки первого корпуса – 2 октября 2023 г., второй блок планировалось поставить до 2 февраля 2024 г. В августе 2022 г. в компании заявляли, что верфь Wison заложила киль корпуса для первого энергоблока.

В ноябре 2023 г. минфин США ввел санкции против «Арктик СПГ – 2». В декабре Reuters сообщило, что «Новатэк» отправил своим клиентам уведомления о форс-мажоре в отношении будущих поставок СПГ с проекта. В частности, проинформированы были китайские Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская Repsol.

«Арктик СПГ – 2» – второй крупнотоннажный завод «Новатэка», с 2017 г. работает «Ямал СПГ». Проект предусматривает строительство на Гыданском полуострове в ЯНАО трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т в год каждая, т. е. мощность всего предприятия составит 19,8 млн т СПГ. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение (запасы по стандартам PRMS – 1,43 трлн куб. м газа), также расположенное на Гыданском полуострове. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд. Его участниками помимо «Новатэка», который владеет 60% в «Арктик СПГ – 2», являются французская TotalEnergies, китайские CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui и JOGMEC (им принадлежит по 10%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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