В Ботсване найден алмаз 2492 карата
На шахте Karowe в Ботсване найден алмаз 2492 карата. Об этом сообщила канадская компания Lucara Diamond.
Драгоценный камень добыли с помощью специальной рентгеновской технологии, позволяющей обнаруживать и извлекать крупные алмазы.
Это один из крупнейших из когда-либо найденных алмазов в истории. Рекорд принадлежит камню «Кулиннан» («Звезда Африки»), найденному на территории ЮАР в 1905 г. Он весил 3106,75 карата.
В ноябре 2015 г. на этом руднике Lucapa Diamond обнаружила алмаз Lesedi la Rona («Наш свет») весом 1190 карат. Его возраст превышает 3 млрд лет. В 2017 г. драгоценный камень приобрела британская ювелирная компания Graff Diamonds за $53 млн.
В 2019 г. в Ботсване компанией был добыт алмаз массой 1758 карат «Севело», что в переводе с местного языка сетсвана означает «редкая находка». В январе 2020 г. драгоценный камень приобрел французский модный дом Louis Vuitton.