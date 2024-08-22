В Армении планируют создать изотопные лаборатории для проверки качества коньяка
К 2025 г. в Армении планируют создать изотопные лаборатории для проверки качества коньяка. Об этом на брифинге сообщил министр экономики республики Геворг Папоян, передает ТАСС. Ранее в августе были обнародованы результаты исследования международной ассоциации «Антиконтрафакт», согласно которым в половине образцов армянского коньяка, продающегося в России, коньячный дистиллят подменяют неустановленным спиртом.
«Армянский коньяк – наш национальный бренд, мы должны идти по пути повышения качества. Именно поэтому мы думаем к 2025 г. создать изотопную лабораторию, чтобы проверять качество коньяка, экспортируемого из Армении», – сказал Папоян.
Если в республике не удастся открыть такие лаборатории, то необходимо заключить контракты с международными компаниями, чтобы экспортируемый продукт все же был проверен, добавил министр.
Папоян также пояснил, что сейчас коньяки всех видов, экспортируемые из Армении, проходят обязательную изотопную экспертизу в России, и без ее наличия ни один армянский коньяк не может продаваться на российском рынке, передает «Sputnik Армения».
20 августа «Ведомости» писали, что «Антиконтрафакт» закупил 200 образцов коньяка более 20 торговых марок от 10 крупнейших армянских производителей в магазинах федеральных торговых сетей РФ. Их анализ провела лаборатория Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» Российской академии наук. В результате в 50% образцов выявлена подмена коньячного дистиллята (спирта) «неустановленным спиртом», в котором «следов винограда обнаружено не было».
В ходе брифинга Папоян отказался комментировать исследования «Антиконтрафакта» и заявил, что Армения не получала официальных заявлений с российской стороны, отмечает ТАСС.