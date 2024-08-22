Reuters: венгерская Mol готова обеспечить транзит российской нефти через Украину
Венгерская нефтегазовая компания Mol ведет переговоры о новой схеме транзита нефти из России через территорию Украины, согласно которой она будет ответственна за поставки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.
Новая схема транзита понадобилась после того, как Украина в июле запретила транспортировку нефти «Лукойла» по ее трубопроводам, сославшись на то, что российская компания находится под санкциями. Предложенное Mol решение помогло бы решить эту проблему, но оно является дорогостоящим и рискованным, отметил Гуйяш.
Поставки нефти в Венгрию и Словакию со времен СССР осуществляются по трубопроводу «Дружба». Украина установила ограничения на транзит топлива российского «Лукойла» через свою территорию 17 июля. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснил это тем, что на «Лукойл» наложены санкции и обсуждать их отмену в Киеве не намерены.
При этом Венгрия и Словакия, несмотря на запрет на поставки российской трубопроводной нефти в Евросоюз, согласно пакету санкций от декабря 2022 г., тогда же получили для себя исключение до конца 2025 г.
На поставки через Украину приходится около 25–30% от общего объема импорта нефти в Венгрию, писала Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты. Гуйяш 26 июля заявил о риске дефицита топлива в стране начиная с сентября, если проблема с поставками не решится.