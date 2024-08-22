Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Reuters: венгерская Mol готова обеспечить транзит российской нефти через Украину

Ведомости

Венгерская нефтегазовая компания Mol ведет переговоры о новой схеме транзита нефти из России через территорию Украины, согласно которой она будет ответственна за поставки. Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.

Новая схема транзита понадобилась после того, как Украина в июле запретила транспортировку нефти «Лукойла» по ее трубопроводам, сославшись на то, что российская компания находится под санкциями. Предложенное Mol решение помогло бы решить эту проблему, но оно является дорогостоящим и рискованным, отметил Гуйяш.

Поставки нефти в Венгрию и Словакию со времен СССР осуществляются по трубопроводу «Дружба». Украина установила ограничения на транзит топлива российского «Лукойла» через свою территорию 17 июля. Премьер страны Денис Шмыгаль объяснил это тем, что на «Лукойл» наложены санкции и обсуждать их отмену в Киеве не намерены.

При этом Венгрия и Словакия, несмотря на запрет на поставки российской трубопроводной нефти в Евросоюз, согласно пакету санкций от декабря 2022 г., тогда же получили для себя исключение до конца 2025 г.

На поставки через Украину приходится около 25–30% от общего объема импорта нефти в Венгрию, писала Financial Times со ссылкой на собственные подсчеты. Гуйяш 26 июля заявил о риске дефицита топлива в стране начиная с сентября, если проблема с поставками не решится.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных