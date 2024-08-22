Reuters: венгерская Mol готова обеспечить транзит российской нефти через Украину

Новая схема транзита понадобилась после того, как Украина в июле запретила транспортировку нефти «Лукойла» по ее трубопроводам, сославшись на то, что российская компания находится под санкциями. Предложенное Mol решение помогло бы решить эту проблему, но оно является дорогостоящим и рискованным, отметил Гуйяш.