В Nestle с сентября сменится генеральный директор
Генеральный директор производителя продуктов питания Nestle Марк Шнайдер покидает свой пост, новым руководителем с сентября будет глава латиноамериканского подразделения компании Лоран Фрейше. Об этом сообщается на официальном сайте Nestle.
«Совет директоров Nestle назначил Лорана Фрейше, нынешнего исполнительного вице-президента и генерального директора подразделения Латинской Америки, генеральным директором Nestle с 1 сентября. Совет также выдвинул Лорана Фрейше в качестве кандидата в совет директоров на ежегодном собрании акционеров в 2025 г.», – говорится в сообщении компании.
В пресс-службе Nestle уточнили, что Шнайдер принял решение отказаться от своей должности и покинуть совет директоров. Он занимал пост гендиректора компании с 2017 г.
Фрейше присоединился к Nestle в 1986 г. Он отвечал за подразделения Европы, США и Латинской Америки, а также был членом исполнительного совета в течение 16 лет.
20 августа стало известно, что производитель Nestle стал самым дорогим продуктовым брендом в мире, несмотря на снижение стоимости на 7% за год. Стоимость бренда за год снизилась до $20,8 млрд.