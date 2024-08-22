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В Nestle с сентября сменится генеральный директор

Ведомости

Генеральный директор производителя продуктов питания Nestle Марк Шнайдер покидает свой пост, новым руководителем с сентября будет глава латиноамериканского подразделения компании Лоран Фрейше. Об этом сообщается на официальном сайте Nestle.

«Совет директоров Nestle назначил Лорана Фрейше, нынешнего исполнительного вице-президента и генерального директора подразделения Латинской Америки, генеральным директором Nestle с 1 сентября. Совет также выдвинул Лорана Фрейше в качестве кандидата в совет директоров на ежегодном собрании акционеров в 2025 г.», – говорится в сообщении компании.

В пресс-службе Nestle уточнили, что Шнайдер принял решение отказаться от своей должности и покинуть совет директоров. Он занимал пост гендиректора компании с 2017 г.

Фрейше присоединился к Nestle в 1986 г. Он отвечал за подразделения Европы, США и Латинской Америки, а также был членом исполнительного совета в течение 16 лет.

20 августа стало известно, что производитель Nestle стал самым дорогим продуктовым брендом в мире, несмотря на снижение стоимости на 7% за год. Стоимость бренда за год снизилась до $20,8 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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