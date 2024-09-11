Инвестиции России в энергетический сектор Ирака превысили $19 млрд
Объем инвестиций России в энергетический сектор Ирака превысил $19 млрд, сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров во время открытия выставки, посвященной 80-летию дипотношений с Ираком.
«Центральным элементом нашей практической кооперации традиционно является нефтегазовая отрасль. При участии ведущих нефтяных российских компаний успешно реализуется ряд крупных проектов, а общий объем российских инвестиций в иракский энергетический сектор превышает $19 млрд», – сказал он.
Лавров уточнил, что основная доля приходится на «Лукойл», «Газпромнефть» и «Роснефть». Он добавил, что между Россией и Ираком поддерживается доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях, развиваются контакты на гуманитарном и культурном уровнях. Отдельно Лавров отметил эффективную работу российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
СССР и Ирак установили дипломатические отношения 9 сентября 1944 г. Они прерывались иракским монархическим режимом в 1955 г. и восстанавливались в 1958 г. после его свержения. В этом году отмечается 80-летие установления дипотношений между странами.