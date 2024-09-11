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Инвестиции России в энергетический сектор Ирака превысили $19 млрд

Ведомости

Объем инвестиций России в энергетический сектор Ирака превысил $19 млрд, сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров во время открытия выставки, посвященной 80-летию дипотношений с Ираком.

«Центральным элементом нашей практической кооперации традиционно является нефтегазовая отрасль. При участии ведущих нефтяных российских компаний успешно реализуется ряд крупных проектов, а общий объем российских инвестиций в иракский энергетический сектор превышает $19 млрд», – сказал он.

Лавров уточнил, что основная доля приходится на «Лукойл», «Газпромнефть» и «Роснефть». Он добавил, что между Россией и Ираком поддерживается доверительный политический диалог на высшем и высоком уровнях, развиваются контакты на гуманитарном и культурном уровнях. Отдельно Лавров отметил эффективную работу российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

СССР и Ирак установили дипломатические отношения 9 сентября 1944 г. Они прерывались иракским монархическим режимом в 1955 г. и восстанавливались в 1958 г. после его свержения. В этом году отмечается 80-летие установления дипотношений между странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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