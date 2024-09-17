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Минтранс поручил снизить загрузку контейнерных терминалов Дальнего Востока

Ведомости

Минтранс России поручил операторам контейнерных терминалов Дальнего Востока снизить загрузку до 90% или ниже, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Отмечено, что рассматривается нормативное закрепление показателя максимальной загруженности. По словам собеседника издания в правительстве, «обсуждается комплекс мер, направленных на стабилизацию ситуации и недопущение негативного влияния на транспортный сектор».

Операторы терминалов заявляют, что вагонов для вывоза не хватает, это связано с дисбалансом импорта и экспорта, ведь на Дальний Восток не поступает необходимое количество платформ с экспортным грузом. В 2024 г. проблема стала ощутимее из-за урезания квот на контейнерные поезда в восточном направлении и замедления движения.

Похожая ситуация сложилась в регионе осенью 2022 г. Тогда для вывоза контейнеров на Дальний Восток были назначены три дополнительных контейнерных поезда в сутки. Операторы просят вернуть эту меру, и, по словам министра транспорта Романа Старовойта, такой вариант рассматривается. Но против решения выступает вице-премьер Виталий Савельев, так как в прошлый раз дополнительные поезда заняли место квотируемого экспорта угля.

Источник газеты отмечает, что на данный момент все направления экспорта, кроме восточного, потеряли рентабельность. По словам старшего аналитика Центра ценовых индексов (ЦЦИ) Романа Шагалова, нынешняя ситуация отличается от 2022 г. резким обострением конкуренции за инфраструктуру контейнеров с другими грузами. Особенно это касается угля, который в 2022 г. было рентабельно экспортировать через порты Северо-Запада и Юга.

Издание также сообщает об обсуждении таких мер, как ограничение или запрет судозаходов в порт при высокой загруженности терминалов.

В феврале 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на статистику по загрузке терминальных мощностей и данных логистических компаний Stalogistic, FM Logistic и Novelco писали, что дальневосточные порты в целом смогли решить проблему с обработкой контейнеров, ситуация улучшилась по сравнению с концом 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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