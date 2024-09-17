Минтранс поручил снизить загрузку контейнерных терминалов Дальнего Востока

Похожая ситуация сложилась в регионе осенью 2022 г. Тогда для вывоза контейнеров на Дальний Восток были назначены три дополнительных контейнерных поезда в сутки. Операторы просят вернуть эту меру, и, по словам министра транспорта Романа Старовойта, такой вариант рассматривается. Но против решения выступает вице-премьер Виталий Савельев, так как в прошлый раз дополнительные поезда заняли место квотируемого экспорта угля.