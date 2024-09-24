Россия впервые купила крупную партию бриллиантов у Китая

В декабре 2023 г. Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые в России, а также на российские камни, ограненные в третьих странах. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г.