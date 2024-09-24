Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Россия впервые купила крупную партию бриллиантов у Китая

Ведомости

Россия в августе импортировала из КНР партию бриллиантов объемом 35 230 карат. Стоимость драгоценных камней составила $12,4 млн, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.

Это первая крупная покупка бриллиантов Россией у Китая. В прошлый раз РФ покупала драгоценные камни у КНР в 2013 г. Тогда сумма покупки составила $199 000.

По итогам августа Россия стала вторым покупателем китайских бриллиантов. Первое место занял Гонконг с суммой поставок в $41,7 млн, третье – Бельгия с $8,2 млн.

По данным Кимберлийского процесса (организация алмазодобывающих стран и импортеров алмазов), мировое производство алмазов в 2023 г. снизилось примерно на 8% до 111,5 млн каратов. Мировой экспорт необработанных камней с учетом реализуемых запасов сократился на 9% до 307 млн каратов.

Согласно данным организации, Россия в прошлом году сократила выпуск алмазов на 11% до 37,3 млн каратов, а экспорт из страны упал на 12% до 32,4 млн каратов. Стоимость экспорта снизилась на 5% до $3,7 млрд.

В декабре 2023 г. Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые в России, а также на российские камни, ограненные в третьих странах. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных