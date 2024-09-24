Россия впервые купила крупную партию бриллиантов у Китая
Россия в августе импортировала из КНР партию бриллиантов объемом 35 230 карат. Стоимость драгоценных камней составила $12,4 млн, передает «РИА Новости» со ссылкой на данные китайской таможни.
Это первая крупная покупка бриллиантов Россией у Китая. В прошлый раз РФ покупала драгоценные камни у КНР в 2013 г. Тогда сумма покупки составила $199 000.
По итогам августа Россия стала вторым покупателем китайских бриллиантов. Первое место занял Гонконг с суммой поставок в $41,7 млн, третье – Бельгия с $8,2 млн.
По данным Кимберлийского процесса (организация алмазодобывающих стран и импортеров алмазов), мировое производство алмазов в 2023 г. снизилось примерно на 8% до 111,5 млн каратов. Мировой экспорт необработанных камней с учетом реализуемых запасов сократился на 9% до 307 млн каратов.
Согласно данным организации, Россия в прошлом году сократила выпуск алмазов на 11% до 37,3 млн каратов, а экспорт из страны упал на 12% до 32,4 млн каратов. Стоимость экспорта снизилась на 5% до $3,7 млрд.
В декабре 2023 г. Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые в России, а также на российские камни, ограненные в третьих странах. Эмбарго вступило в силу с 1 января 2024 г.