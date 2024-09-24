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Лондонская биржа сняла запрет на поставки никеля с финской «дочки» «Норникеля»

Ведомости

Лондонская биржа металлов (LME) отменила запрет на поставки никеля с дочернего предприятия «Норникеля» в Финляндии – Nornickel Harjavalta. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте торговой площадки.

«В дополнение к уведомлению 24/209, выпущенному 3 июля 2024 г., доводим до вашего сведения, что приостановка действия первичной никелевой марки Norilsk Nikel Harjavalta Cathodes отменена, и марка приемлема для гарантии LME с немедленным вступлением в силу», – говорится в сообщении.

3 июля ТАСС писало, что LME с 3 октября приостановит поставки никелевых катодов с предприятия «Норникеля» в Финляндии Nornickel Harjavalta.

В конце июля «Ведомости» со ссылкой на июньский обзор аналитической компании Bigmint писали, что апрельские санкции США и Великобритании против российского алюминия привели к резкому росту его запасов на Лондонской бирже металлов. Запасы алюминия из России на складах LME в первом полугодии 2024 г. выросли на 33% в годовом выражении до 695 372 т. Большую часть трейдеры закупили на склады в Порт-Кланге (Малайзия). Средняя цена алюминия на LME в январе – июне выросла на 2% в годовом выражении до $2403/т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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