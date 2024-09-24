Лондонская биржа сняла запрет на поставки никеля с финской «дочки» «Норникеля»
Лондонская биржа металлов (LME) отменила запрет на поставки никеля с дочернего предприятия «Норникеля» в Финляндии – Nornickel Harjavalta. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте торговой площадки.
«В дополнение к уведомлению 24/209, выпущенному 3 июля 2024 г., доводим до вашего сведения, что приостановка действия первичной никелевой марки Norilsk Nikel Harjavalta Cathodes отменена, и марка приемлема для гарантии LME с немедленным вступлением в силу», – говорится в сообщении.
3 июля ТАСС писало, что LME с 3 октября приостановит поставки никелевых катодов с предприятия «Норникеля» в Финляндии Nornickel Harjavalta.
В конце июля «Ведомости» со ссылкой на июньский обзор аналитической компании Bigmint писали, что апрельские санкции США и Великобритании против российского алюминия привели к резкому росту его запасов на Лондонской бирже металлов. Запасы алюминия из России на складах LME в первом полугодии 2024 г. выросли на 33% в годовом выражении до 695 372 т. Большую часть трейдеры закупили на склады в Порт-Кланге (Малайзия). Средняя цена алюминия на LME в январе – июне выросла на 2% в годовом выражении до $2403/т.