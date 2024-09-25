В России предложили поднять страховые взносы для малого бизнеса
В пресс-службе Минфина сообщили, что получили письмо «Деловой России» в начале сентября. Оно находится на рассмотрении.
В письме отмечается, что инициатива призвана выровнять параметры налогового регулирования, что поможет сделать конкуренцию и ведения бизнеса «более справедливыми». Увеличение порога до двух МРОТ будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке малого и среднего бизнеса.
«Деловая Россия» считает, что право на пониженные страховые взносы получат «добросовестные социально ответственные предприятия», а компании, которые практикуют серые выплаты, будут лишены льготы.
Инициативу не поддержали в «Опоре России». По мнению президента организации Александра Калинина, резкий рост налоговой нагрузки негативно скажется на малом и среднем бизнесе.
На фоне пандемии COVID-19 в 2020 г. в России ввели для малых и средних предприятий льготу по уплате взносов во внебюджетные фонды. Размер страховых взносов с части зарплаты, превышающей МРОТ, снизился с 30% до 15%. Эта мера поддержки продолжает действовать и сейчас. Исходя из действующего порядка и планируемого на 2025 г. МРОТ, страховые взносы для бизнеса составят 10 098 руб. Если же предложение «Деловой России» будет реализовано, то сумма вырастет до 13 464 руб.