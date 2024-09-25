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В России предложили поднять страховые взносы для малого бизнеса

Ведомости

«Деловая Россия» предложила увеличить с одного до двух МРОТ порог зарплаты, с которого малый и средний бизнес платит пониженные страховые взносы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя организации Алексея Репика на имя министра финансов Антона Силуанова. 

В пресс-службе Минфина сообщили, что получили письмо «Деловой России» в начале сентября. Оно находится на рассмотрении.

В письме отмечается, что инициатива призвана выровнять параметры налогового регулирования, что поможет сделать конкуренцию и ведения бизнеса «более справедливыми». Увеличение порога до двух МРОТ будет способствовать обелению зарплат и более справедливой поддержке малого и среднего бизнеса.

«Деловая Россия» считает, что право на пониженные страховые взносы получат «добросовестные социально ответственные предприятия», а компании, которые практикуют серые выплаты, будут лишены льготы.

Инициативу не поддержали в «Опоре России». По мнению президента организации Александра Калинина, резкий рост налоговой нагрузки негативно скажется на малом и среднем бизнесе.

На фоне пандемии COVID-19 в 2020 г. в России ввели для малых и средних предприятий льготу по уплате взносов во внебюджетные фонды. Размер страховых взносов с части зарплаты, превышающей МРОТ, снизился с 30% до 15%. Эта мера поддержки продолжает действовать и сейчас. Исходя из действующего порядка и планируемого на 2025 г. МРОТ, страховые взносы для бизнеса составят 10 098 руб. Если же предложение «Деловой России» будет реализовано, то сумма вырастет до 13 464 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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