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Мишустин: в 2025 году МРОТ достигнет 22 440 рублей

Ведомости

С 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет увеличен более чем на 16,5% и достигнет 22 440 руб., что позволит повысить зарплаты порядка 4 млн работников. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина к 2030 г. он должен достигнуть 35 000 руб.

По словам главы кабмина, расходы Фонда пенсионного и социального страхования будут увеличены, что позволит и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплаты семьям с детьми. В бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал, а также на единое пособие по рождению и воспитанию ребенка для родителей с низкими доходами. Также запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.

В июне Минтруд России предложил повысить с 1 января 2025 г. МРОТ до 22 440 руб. Сейчас он составляет 19 242 руб., то есть рост составит более 16,6%. В пояснительной записке говорится, что такое повышение обеспечит исполнение нормы о соотношении между МРОТ и медианной заработной платой не менее 48%.

Минимальный размер оплаты труда, или МРОТ, – это законодательно установленная нижняя планка вознаграждения работников за трудовую деятельность на полной ставке. Субъекты РФ не могут устанавливать местный МРОТ меньше федерального значения, но имеют право добавлять дополнительные коэффициенты.

Со следующего года в России планируют вернуться к старой методике расчета, действовавшей вплоть до 1 января 2023 г., и определять МРОТ, ориентируясь на медианную зарплату – показатель, который делит всех работающих на две равные части (50% получают выше этого уровня, 50% ниже). Соотношение минимального размера оплаты труда и медианной заработной платы будет установлено в размере не ниже 48%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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