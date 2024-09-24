Мишустин: в 2025 году МРОТ достигнет 22 440 рублей

По словам главы кабмина, расходы Фонда пенсионного и социального страхования будут увеличены, что позволит и дальше предоставлять пенсии, компенсации и выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также выплаты семьям с детьми. В бюджете фонда предусмотрены средства на материнский капитал, а также на единое пособие по рождению и воспитанию ребенка для родителей с низкими доходами. Также запланированы расходы на индексацию страховых пенсий, включающую в себя в том числе и выплаты работающим пенсионерам.