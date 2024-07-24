Минтруд предложил с 2025 года повысить МРОТ до 22 440 рублей

В пояснительной записке говорится, что такое повышение обеспечит исполнение нормы о соотношении между МРОТ и медианной заработной платой не менее 48%. При этом оно соотносится с поручением президента РФ Владимира Путина о повышении МРОТ опережающими темпами таким образом, чтобы к 2030 г. он составлял не менее 35 000 руб. в месяц.