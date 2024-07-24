Минтруд предложил с 2025 года повысить МРОТ до 22 440 рублей

Минтруд предложил с 2025 года повысить МРОТ до 22 440 рублейРост показателя составит более 16,6%
Минтруд России предложил повысить с 1 января 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 22 440 руб. Сейчас он составляет 19 242 руб., то есть рост составит более 16,6%. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что такое повышение обеспечит исполнение нормы о соотношении между МРОТ и медианной заработной платой не менее 48%. При этом оно соотносится с поручением президента РФ Владимира Путина о повышении МРОТ опережающими темпами таким образом, чтобы к 2030 г. он составлял не менее 35 000 руб. в месяц.
Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников, отметили в Минтруде.
15 мая Минтруд также опубликовал проект постановления, который предусматривает установление в следующем году прожиточного минимума на уровне 17 733 руб. на душу населения, что больше нынешнего показателя на 14,8%. Для трудоспособного населения сумма составит – 19 329 руб., пенсионеров – 15 250 руб., детей – 17 201 руб. В случае утверждения документа он вступит в силу с 1 января 2025 г. 17 июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что размер прожиточного минимума будет увеличен со следующего года.