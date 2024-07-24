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Минтруд предложил с 2025 года повысить МРОТ до 22 440 рублей

Рост показателя составит более 16,6%
Ведомости

Минтруд России предложил повысить с 1 января 2025 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 22 440 руб. Сейчас он составляет 19 242 руб., то есть рост составит более 16,6%. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что такое повышение обеспечит исполнение нормы о соотношении между МРОТ и медианной заработной платой не менее 48%. При этом оно соотносится с поручением президента РФ Владимира Путина о повышении МРОТ опережающими темпами таким образом, чтобы к 2030 г. он составлял не менее 35 000 руб. в месяц.

Ожидается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,2 млн работников, отметили в Минтруде.

15 мая Минтруд также опубликовал проект постановления, который предусматривает установление в следующем году прожиточного минимума на уровне 17 733 руб. на душу населения, что больше нынешнего показателя на 14,8%. Для трудоспособного населения сумма составит – 19 329 руб., пенсионеров – 15 250 руб., детей – 17 201 руб. В случае утверждения документа он вступит в силу с 1 января 2025 г. 17 июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что размер прожиточного минимума будет увеличен со следующего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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