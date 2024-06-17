Правительство увеличило размер прожиточного минимума в 2025 году

В майском указе Путина о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. указано, что МРОТ к 2030 г. должен вдвое превысить уровень прошлого года и достичь 35 000 руб. в месяц. Для работников бюджетного сектора в документе было предложено утвердить новые системы оплаты труда, чтобы обеспечить рост их доходов.