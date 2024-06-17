Правительство увеличило размер прожиточного минимума в 2025 году
Размер прожиточного минимума в России увеличен на 2025 г., его величину рассчитали от медианного дохода за 2023 г. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.
«Люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме. Прошу это контролировать по всей стране», – подчеркнул Мишустин.
Глава государства уточнил, что с 2025 г. МРОТ составит 48% медианной зарплаты, превысив 22 000 руб. и увеличившись еще примерно на 15%. Затем соотношение с медианной зарплатой также будет увеличиваться, чтобы к 2030 г. МРОТ составлял не менее 35 000 руб. в месяц.
В майском указе Путина о национальных целях развития до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. указано, что МРОТ к 2030 г. должен вдвое превысить уровень прошлого года и достичь 35 000 руб. в месяц. Для работников бюджетного сектора в документе было предложено утвердить новые системы оплаты труда, чтобы обеспечить рост их доходов.