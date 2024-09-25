Производитель керамогранита Unitile приобрел Quadro Decor
Производитель облицовочной плитки и керамогранита Unitile приобрел у Proxima Capital Group 100% своего конкурента Quadro Decor. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании для партнеров и клиентов.
Согласно данным СПАРК, пока формально Unitile передано 13% Quadro Decor. Представитель первой компании пояснил, что это связано с техническими этапами прохождения сделки.
До продажи Quadro Decor принадлежала Proxima Capital Group. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость сделки в 600 млн руб.
Доля Unitile на рынке облицовочной плитки и керамогранита, по данным Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ), составляет 14,4%. Компания занимает второе место по выпуску такой продукции в России. Мощность заводов Unitile в Ростовской и Воронежской областях составляет 25 млн кв. м плитки и керамогранита в год. Среди брендов Unitile – Gracia Ceramica, «Шахтинская плитка» и «Маркинский кирпич».
У ООО «Квадро декор» (дочерняя компания «Квадро холдинг») есть производство в Ленинградской области мощностью 8,5 млн кв. м в год. Выручка ООО «Квадро холдинг» в 2023 г. составила 47,7 млн руб. Оборот «Квадро декор» в прошлом году снизился на 5% году к году до 1,8 млрд руб. Обе компании зафиксировали убыток.