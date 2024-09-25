Производитель керамогранита Unitile приобрел Quadro Decor

У ООО «Квадро декор» (дочерняя компания «Квадро холдинг») есть производство в Ленинградской области мощностью 8,5 млн кв. м в год. Выручка ООО «Квадро холдинг» в 2023 г. составила 47,7 млн руб. Оборот «Квадро декор» в прошлом году снизился на 5% году к году до 1,8 млрд руб. Обе компании зафиксировали убыток.