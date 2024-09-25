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Производитель керамогранита Unitile приобрел Quadro Decor

Ведомости

Производитель облицовочной плитки и керамогранита Unitile приобрел у Proxima Capital Group 100% своего конкурента Quadro Decor. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании для партнеров и клиентов.

Согласно данным СПАРК, пока формально Unitile передано 13% Quadro Decor. Представитель первой компании пояснил, что это связано с техническими этапами прохождения сделки.

До продажи Quadro Decor принадлежала Proxima Capital Group. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценил стоимость сделки в 600 млн руб.

Доля Unitile на рынке облицовочной плитки и керамогранита, по данным Ассоциации производителей керамических материалов (АПКМ), составляет 14,4%. Компания занимает второе место по выпуску такой продукции в России. Мощность заводов Unitile в Ростовской и Воронежской областях составляет 25 млн кв. м плитки и керамогранита в год. Среди брендов Unitile – Gracia Ceramica, «Шахтинская плитка» и «Маркинский кирпич».

У ООО «Квадро декор» (дочерняя компания «Квадро холдинг») есть производство в Ленинградской области мощностью 8,5 млн кв. м в год. Выручка ООО «Квадро холдинг» в 2023 г. составила 47,7 млн руб. Оборот «Квадро декор» в прошлом году снизился на 5% году к году до 1,8 млрд руб. Обе компании зафиксировали убыток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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