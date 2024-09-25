«Коммерсантъ»: иранский производитель техники намерен купить завод в Татарстане

Завод по производству холодильников в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане был запущен в 2020 г. китайской Midea совместно с ООО «Континент производственные решения». Китайская сторона вложила в предприятие 1 млрд руб. Мощность завода составляет 350 000 единиц техники в год, общая площадь предприятия – 24 300 кв. м. По словам собеседника «Коммерсанта» из числа топ-менеджеров крупной сети ритейла, китайская Midea вышла из капитала российской фабрики в 2024 г. в связи со стартом строительства нового предприятия в Белоруссии. Источник издания отметил, что при покупке завода в Татарстане Entekhab Group все равно придется переоборудовать производственные линии.