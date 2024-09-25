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«Коммерсантъ»: иранский производитель техники намерен купить завод в Татарстане

Ведомости

Иранский производитель бытовой техники Entekhab Group изучает перспективы покупки завода холодильников китайской Midea в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее Entekhab Group хотела приобрести турецкое предприятие Vestel в Александрове (Владимирская область), но не смогла согласовать организацию работы с управляющей компанией. Как сообщает собеседник издания, причиной окончательного прекращения переговоров с Vestel стали дополнительные расходы на переоборудование фабрики суммой $80 млн (помимо затрат на покупку предприятия). Но иранская компания сохраняет заинтересованность в выходе на российский рынок бытовой техники после ухода с него западных брендов высокого ценового сегмента. Помимо прочего, она рассматривала для покупки заводы Samsung и LG.

Завод по производству холодильников в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане был запущен в 2020 г. китайской Midea совместно с ООО «Континент производственные решения». Китайская сторона вложила в предприятие 1 млрд руб. Мощность завода составляет 350 000 единиц техники в год, общая площадь предприятия – 24 300 кв. м. По словам собеседника «Коммерсанта» из числа топ-менеджеров крупной сети ритейла, китайская Midea вышла из капитала российской фабрики в 2024 г. в связи со стартом строительства нового предприятия в Белоруссии. Источник издания отметил, что при покупке завода в Татарстане Entekhab Group все равно придется переоборудовать производственные линии.

Entekhab Group основана в 2000 г. Компания производит холодильники, плиты, посудомоечные и стиральные машины, телевизоры. Является одним из крупнейших производителей бытовой техники в Иране. Entekhab Group имеет производственный комплекс в Исфахане общей площадью порядка 300 000 кв. м, это один из наиболее масштабных проектов в стране. Основным акционером компании является Dayyani Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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