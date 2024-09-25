«Коммерсантъ»: иранский производитель техники намерен купить завод в Татарстане
Иранский производитель бытовой техники Entekhab Group изучает перспективы покупки завода холодильников китайской Midea в ОЭЗ «Алабуга» (Татарстан), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.
Ранее Entekhab Group хотела приобрести турецкое предприятие Vestel в Александрове (Владимирская область), но не смогла согласовать организацию работы с управляющей компанией. Как сообщает собеседник издания, причиной окончательного прекращения переговоров с Vestel стали дополнительные расходы на переоборудование фабрики суммой $80 млн (помимо затрат на покупку предприятия). Но иранская компания сохраняет заинтересованность в выходе на российский рынок бытовой техники после ухода с него западных брендов высокого ценового сегмента. Помимо прочего, она рассматривала для покупки заводы Samsung и LG.
Завод по производству холодильников в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане был запущен в 2020 г. китайской Midea совместно с ООО «Континент производственные решения». Китайская сторона вложила в предприятие 1 млрд руб. Мощность завода составляет 350 000 единиц техники в год, общая площадь предприятия – 24 300 кв. м. По словам собеседника «Коммерсанта» из числа топ-менеджеров крупной сети ритейла, китайская Midea вышла из капитала российской фабрики в 2024 г. в связи со стартом строительства нового предприятия в Белоруссии. Источник издания отметил, что при покупке завода в Татарстане Entekhab Group все равно придется переоборудовать производственные линии.
Entekhab Group основана в 2000 г. Компания производит холодильники, плиты, посудомоечные и стиральные машины, телевизоры. Является одним из крупнейших производителей бытовой техники в Иране. Entekhab Group имеет производственный комплекс в Исфахане общей площадью порядка 300 000 кв. м, это один из наиболее масштабных проектов в стране. Основным акционером компании является Dayyani Group.