Южная Корея выплатит компенсации производителям собачьего мяса до запрета
Министерство сельского хозяйства Республики Корея объявило о намерении выплатить компенсации фермерам и другим участникам сокращающейся в стране индустрии производства собачьего мяса до того, как в 2027 г. вступит в силу официальный запрет на этот вид продукции. Об этом сообщает The Associated Press (AP).
Фермеры смогут рассчитывать на компенсацию от 225 000 вон ($170) до 600 000 вон ($450) за собаку, если согласятся закрыть свой бизнес досрочно. Агентство предполагает, что производители могут не принять предложение, так как прежде они предлагали 2 млн вон ($1505) за собаку. По словам фермеров, запрет ущемляет их свободу и усугубит их экономические проблемы. 24 сентября местная ассоциация собаководов призвала продлить льготный период и добавить соответствующие компенсационные планы.
По словам замминистра сельского хозяйства Пака Бомсу, сейчас в Республике Корея выращивают около 466 000 собак для употребления в пищу. Официальные лица попытаются убедить фермеров добровольно отказаться от разведения собак до введения запрета. После вступления запрета в силу, по словам Пака, правительство планирует облегчить поиски хозяев оставшихся собак или перевести их в учреждения по уходу, а не подвергать эвтаназии.
Министерство сельского хозяйства заявило, что ответственность за демонтаж собачьих ферм и скотобоен будет возложена на местных властей. Бывшим фермерам и мясникам предложат кредиты под низкие проценты, если они переключатся на другие сельскохозяйственные предприятия. Торговцы и владельцы ресторанов для закрытия их бизнеса и поиска новой работы смогут получить финансовую поддержку от государства.
В январе власти Республики Корея приняли законопроект, запрещающий разведение, разделывание, распространение и продажу собак на мясо. Нарушителям будет грозить до двух лет тюремного заключения или штраф в размере до 30 млн вон ($22 768). В поддержку запрета открыто высказывалась первая леди Ким Кеон Хи. По ее словам, объявление этой практики вне закона было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сук Еля. Юн и Ким известны как любители домашних животных, у них живут четыре собаки и три кошки.