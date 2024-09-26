Южная Корея выплатит компенсации производителям собачьего мяса до запрета

В январе власти Республики Корея приняли законопроект, запрещающий разведение, разделывание, распространение и продажу собак на мясо. Нарушителям будет грозить до двух лет тюремного заключения или штраф в размере до 30 млн вон ($22 768). В поддержку запрета открыто высказывалась первая леди Ким Кеон Хи. По ее словам, объявление этой практики вне закона было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сук Еля. Юн и Ким известны как любители домашних животных, у них живут четыре собаки и три кошки.