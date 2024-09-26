Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Южная Корея выплатит компенсации производителям собачьего мяса до запрета

Ведомости

Министерство сельского хозяйства Республики Корея объявило о намерении выплатить компенсации фермерам и другим участникам сокращающейся в стране индустрии производства собачьего мяса до того, как в 2027 г. вступит в силу официальный запрет на этот вид продукции. Об этом сообщает The Associated Press (AP).

Фермеры смогут рассчитывать на компенсацию от 225 000 вон ($170) до 600 000 вон ($450) за собаку, если согласятся закрыть свой бизнес досрочно. Агентство предполагает, что производители могут не принять предложение, так как прежде они предлагали 2 млн вон ($1505) за собаку. По словам фермеров, запрет ущемляет их свободу и усугубит их экономические проблемы. 24 сентября местная ассоциация собаководов призвала продлить льготный период и добавить соответствующие компенсационные планы.

По словам замминистра сельского хозяйства Пака Бомсу, сейчас в Республике Корея выращивают около 466 000 собак для употребления в пищу. Официальные лица попытаются убедить фермеров добровольно отказаться от разведения собак до введения запрета. После вступления запрета в силу, по словам Пака, правительство планирует облегчить поиски хозяев оставшихся собак или перевести их в учреждения по уходу, а не подвергать эвтаназии.

Министерство сельского хозяйства заявило, что ответственность за демонтаж собачьих ферм и скотобоен будет возложена на местных властей. Бывшим фермерам и мясникам предложат кредиты под низкие проценты, если они переключатся на другие сельскохозяйственные предприятия. Торговцы и владельцы ресторанов для закрытия их бизнеса и поиска новой работы смогут получить финансовую поддержку от государства.

В январе власти Республики Корея приняли законопроект, запрещающий разведение, разделывание, распространение и продажу собак на мясо. Нарушителям будет грозить до двух лет тюремного заключения или штраф в размере до 30 млн вон ($22 768). В поддержку запрета открыто высказывалась первая леди Ким Кеон Хи. По ее словам, объявление этой практики вне закона было одним из предвыборных обещаний президента Юн Сук Еля. Юн и Ким известны как любители домашних животных, у них живут четыре собаки и три кошки.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных