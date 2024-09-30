Около 40% российского рынка заграничных перелетов заняли иностранные компании

Такая доля у иностранцев на российском рынке является повышенной по сравнению с историческими уровнями, отметил директор по связям с инвесторами и рынкам капитала «Аэрофлота» Андрей Напольнов. По его словам, в 2019 г. иностранные авиакомпании занимали 25,7% в сегменте международных перевозок, в 2022 г. – 42%. В 2024 г. фиксируется разворот.