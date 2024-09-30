Около 40% российского рынка заграничных перелетов заняли иностранные компании
«Российский рынок теперь занимает большую долю в перевозках у всех российских авиакомпаний. При этом перевозки в июле этого года российскими авиакомпаниями на заграничных рейсах составили 2,7 млн пассажиров, а иностранцы [перевезли] уже 1,9 млн», – сказал Чиханчин.
Как указывает РБК со ссылкой на данные «Аэрофлота», с января по июль 2024 г. число перевезенных за границу пассажиров российскими перевозчиками составило 15,1 млн. При этом иностранные перевезли за рубеж 10,3 млн человек.
Такая доля у иностранцев на российском рынке является повышенной по сравнению с историческими уровнями, отметил директор по связям с инвесторами и рынкам капитала «Аэрофлота» Андрей Напольнов. По его словам, в 2019 г. иностранные авиакомпании занимали 25,7% в сегменте международных перевозок, в 2022 г. – 42%. В 2024 г. фиксируется разворот.
«По семи месяцам доля иностранцев - около 40%. При этом группа «Аэрофлот» смогла частично восстановить свою рыночную долю на международных линиях, увеличив ее год к году на 5 процентных пунктов, до 28%», – сказал Напольнов.
По данным профильной Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), занятость кресел российских самолетов составляет 89,4%, что говорит о дефиците провозной емкости. Отсутствие возможности по расширению парка в ближнесрочной перспективе «не позволит авиакомпаниям нарастить свои провозные емкости для адекватного удовлетворения пассажирского спроса».
Минтранс сообщает, что продолжит работу над увеличением мобильности населения, ведомство проводит консультации с авиавластями других стран. В связи с введением запрета на полеты перевозчиков из недружественных стран количество иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты в Россию, стало ниже. На сегодняшний день 52 пассажирские иностранные авиакомпании выполняют рейсы в Россию. В 2019 г. было 95 таких авиакомпаний.
В конце февраля 2022 г. воздушное пространство Евросоюза было закрыто для российских авиакомпаний. Запрет распространился на все самолеты, «которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией», говорила тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, уточнив, что запрет касается и бизнес-джетов.