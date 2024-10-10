Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из китайского Чэнду в Москву

8 ноября 2023 г. президент России Владимир Путин указом внес Дальневосточное морское пароходство (ДВМП; головной актив группы Fesco) в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». Акции ДВМП оказались в собственности государства по итогам судов, связанных с делами против бывших акционеров FESCO братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства по иску Генпрокуратуры.