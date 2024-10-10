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Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из китайского Чэнду в Москву

Ведомости

Транспортная группа Fesco запустила регулярный контейнерный поезд из китайского города Чэнду в Москву через Монголию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Первый поезд по новому маршруту уже прибыл в Россию. Следующая отправка намечена на 25 октября. В перспективе планируется регулярность поездов – раз в неделю», – сообщили в компании.

По информации компании, транзитный срок доставки составляет 28 дней, а основной номенклатурой грузов являются товары народного потребления. Сообщается, что транспортировка осуществляется собственными активами FESCO, что позволяет контролировать процесс на всех этапах перевозки.

23 сентября Петр Иванов был назначен новым президентом Fesco. Занимавший эту должность с 2020 г. Аркадий Коростелев покинул компанию. В Fesco отметили, что Иванов обладает большим управленческим опытом работы в федеральных компаниях транспортной отрасли, профильных органах власти.

8 ноября 2023 г. президент России Владимир Путин указом внес Дальневосточное морское пароходство (ДВМП; головной актив группы Fesco) в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». Акции ДВМП оказались в собственности государства по итогам судов, связанных с делами против бывших акционеров FESCO братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства по иску Генпрокуратуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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