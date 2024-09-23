Новым президентом Fesco назначен Петр Иванов

Иванов родился в 1970 г. в Москве, закончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «международные экономические отношения». Позднее окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». С 1992 по 1998 г. работал в коммерческом банке «Монтажспецбанк». В 1998–2005 гг. занимал пост заместителя гендиректора, а позже – вице-президента Мосгортранса. С 2006 по 2013 г. работал на посту генерального директора Мосгортранса. В 2013-2016 гг. был заместителем председателя правительства Московской области. Занимал пост гендиректора АО «Федеральная пассажирская компания» с января 2016 г. по сентябрь 2020 г. и гендиректора АО «Скоростные магистрали» с сентября 2020 г. по январь 2021 г. В январе 2021 г. был назначен на должность заместителя руководителя ФАС.