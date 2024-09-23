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Новым президентом Fesco назначен Петр Иванов

Ведомости

Президентом транспортной группы Fesco (предприятие входит в контур управления госкорпорации «Росатом») назначен бывший заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Петр Иванов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Занимавший эту должность с 2020 г. Аркадий Коростелев покинет компанию.

В Fesco отметили, что Иванов обладает большим управленческим опытом работы в федеральных компаниях транспортной отрасли, профильных органах власти.

Пресс-служба госкорпорации «Росатом» добавила, что Иванов возглавит логистическое направление «Росатома»: станет генеральным директором ООО «Росатом логистика» и президентом транспортной группы Fesco. Соответствующие решения приняли органы корпоративного управления ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ПАО «ДВМП», головная компания Fesco) и единственный участник ООО «Росатом Логистика».

Иванов родился в 1970 г. в Москве, закончил Финансовую академию при правительстве России по специальности «международные экономические отношения». Позднее окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». С 1992 по 1998 г. работал в коммерческом банке «Монтажспецбанк». В 1998–2005 гг. занимал пост заместителя гендиректора, а позже – вице-президента Мосгортранса. С 2006 по 2013 г. работал на посту генерального директора Мосгортранса. В 2013-2016 гг. был заместителем председателя правительства Московской области. Занимал пост гендиректора АО «Федеральная пассажирская компания» с января 2016 г. по сентябрь 2020 г. и гендиректора АО «Скоростные магистрали» с сентября 2020 г. по январь 2021 г. В январе 2021 г. был назначен на должность заместителя руководителя ФАС.

8 ноября президент России Владимир Путин указом внес Дальневосточное морское пароходство (ДВМП; головной актив группы Fesco) в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности и подлежат передаче госкорпорации «Росатом». Акции ДВМП оказались в собственности государства по итогам судов, связанных с делами против бывших акционеров FESCO братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых. В январе 2023 г. Хамовнический суд Москвы обратил 92,4% акций ДВМП в доход государства по иску Генпрокуратуры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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