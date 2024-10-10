Минпромторг: уровень локализации косметической отрасли вырастет до 35%

«Начиная от сырья и заканчивая продуктами, нам нужно более агрессивную вести политику. Мы готовы в этом помогать. У нас и сейчас действует и работает проект "Международная кооперация и экспорт", он будет продлен, и до 2030 г. у нас также продолжаются все меры поддержки экспортеров», – заявил замглавы Минпромторга Михаил Юрин.