Минпромторг: уровень локализации косметической отрасли вырастет до 35%
Минпромторг ожидает рост уровня локализации парфюмерно-косметической отрасли России до 35,3% в 2026 г. Это следует из презентации ведомства на выставке InterCHARM, с которой ознакомился ТАСС.
По данным Минпромторга, уровень локализации парфюмерно-косметической отрасли в текущем году составляет 11%. Ожидается, что показатель в 2025 г. вырастет до 21,3%.
Производство продукции в 2024 г. составит 520 000 т, что больше показателя предыдущего года на 12%, прогнозирует Минпромторг. При этом потребление снизится до 688 800 т на 0,6%. Экспорт и импорт сократятся – на 1% и 18% соответственно до 109 500 т и 278 000 т.
«Начиная от сырья и заканчивая продуктами, нам нужно более агрессивную вести политику. Мы готовы в этом помогать. У нас и сейчас действует и работает проект "Международная кооперация и экспорт", он будет продлен, и до 2030 г. у нас также продолжаются все меры поддержки экспортеров», – заявил замглавы Минпромторга Михаил Юрин.
На полях выставки Юрин также заявил, что Минпромторг готовится расширить практику повышенных пошлин на ввоз отдельных видов товаров из недружественных стран. Предполагается, что ведомство продлит ее на 2025 г. и расширит за счет добавления новой парфюмерно-косметической продукции.
31-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 9 октября начала работу в Москве. В ней принимают участие более 1400 представителей из 20 стран мира. По словам председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяны Пучковой, на сентябрь 2024 г. в РФ было почти 2000 действующих производителей косметики и парфюмерии, что на 30% больше, чем 5 лет назад.