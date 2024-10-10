Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Минпромторг: уровень локализации косметической отрасли вырастет до 35%

Ведомости

Минпромторг ожидает рост уровня локализации парфюмерно-косметической отрасли России до 35,3% в 2026 г. Это следует из презентации ведомства на выставке InterCHARM, с которой ознакомился ТАСС.

По данным Минпромторга, уровень локализации парфюмерно-косметической отрасли в текущем году составляет 11%. Ожидается, что показатель в 2025 г. вырастет до 21,3%.

Производство продукции в 2024 г. составит 520 000 т, что больше показателя предыдущего года на 12%, прогнозирует Минпромторг. При этом потребление снизится до 688 800 т на 0,6%. Экспорт и импорт сократятся – на 1% и 18% соответственно до 109 500 т и 278 000 т.

«Начиная от сырья и заканчивая продуктами, нам нужно более агрессивную вести политику. Мы готовы в этом помогать. У нас и сейчас действует и работает проект "Международная кооперация и экспорт", он будет продлен, и до 2030 г. у нас также продолжаются все меры поддержки экспортеров», – заявил замглавы Минпромторга Михаил Юрин.

На полях выставки Юрин также заявил, что Минпромторг готовится расширить практику повышенных пошлин на ввоз отдельных видов товаров из недружественных стран. Предполагается, что ведомство продлит ее на 2025 г. и расширит за счет добавления новой парфюмерно-косметической продукции.

31-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 9 октября начала работу в Москве. В ней принимают участие более 1400 представителей из 20 стран мира. По словам председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяны Пучковой, на сентябрь 2024 г. в РФ было почти 2000 действующих производителей косметики и парфюмерии, что на 30% больше, чем 5 лет назад. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных