За пять лет число российских производителей косметики выросло на 30%Участники рынка обсудили драйверы роста и введение маркировки на конференции InterCHARM
31-я Международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCHARM 9 октября начала работу в Москве. В ней принимают участие более 1400 представителей из 20 стран мира, сообщили организаторы выставки.
В ходе мероприятия участники рынка обсудили результаты работы отрасли за пять лет. Так, по словам председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяны Пучковой, на сентябрь 2024 г. в РФ было почти 2000 действующих производителей косметики и парфюмерии, что на 30% больше, чем 5 лет назад. 97% производителей относятся к малому и среднему бизнесу. Она уточнила, что большинство производств расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Пучкова также отметила и проблемы в отрасли, в частности, дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях, нехватку доступных и прозрачных источников финансирования и недостаточный уровень средств и компетенций для продвижения брендов косметики.
Пучкова также отметила, что представителям бизнеса нужно всерьез отнестись к введению маркировки косметики. По ее словам, процесс маркировки требуется изучить детально, чтобы производители на момент ее введения были готовы к соблюдению соответствующих требований. Неготовность к введению маркировки повлечет убытки в виде нереализованной продукции, предупредила Пучкова.
Эксперимент по маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии начался 15 января 2024 г. и продлится до 28 февраля 2025 г. В список продуктов включены все основные средства косметики. Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), к эксперименту присоединилось более 340 компаний. Центр также компенсирует производителям косметики и бытовой химии 50% расходов на оборудование для маркировки. Планируется, что эксперимент продлится до 28 февраля 2025 г., а обязательная маркировка будет введена в начале марта следующего года.
По словам менеджера по работе с клиентами исследовательского холдинга РОМИР Екатерины Тимошевской, количество потребителей косметики за последние пять лет выросло за счет расширения возрастного диапазона. По ее словам, в 2019 г. этот показатель равнялся 17 годам, а в 2024 г. – 14.
Управляющий директор ООО «Эксповижнрус» Анна Дычева-Смирнова в качестве основной проблемы для покупателей косметики назвала большое разнообразие продуктов на рынке, отметив, что 120 000 новых продуктов были запущены только в прошлом году. Она заявила, что 72% покупателей испытывают трудности из-за многообразия товара. Дычева-Смирнова также рассказала об основных драйверах рынка на ближайшие 60 лет. Среди них: косметика, улучшающая здоровье, антивозрастные продукты, внедрение искусственного интеллекта в отрасль, молодеющая аудитория, экономия покупателей.
Организаторы выставки заявляют, что она стала самой крупной в истории InterCHARM, по их словам, за последние два года российская парфюмерно-косметическая отрасль совершила настоящий прорыв. Количество российских брендов увеличилось более чем вдвое, а доля отечественных товаров на рынке достигла 40%. В 2023 г. потребление косметики в России в натуральном выражении возросло на 19%.
На выставке представлены все направления индустрии красоты: от эстетики и косметологии до нутрициологии и биологически активных добавок. Более половины участников – это отечественные производители и поставщики, такие как «Арнест», «Гельтек», Natura Siberica, Mixit, Synergetic, The Act, «Краснополянская косметика» и многие др.
Деловая программа выставки включает в себя три конференции: «Косметика в России» – 9 октября, «Как создать бьюти-бренд» – 10 октября и «Натуральная и не только: косметика в новых высококонкурентных условиях» – 11 октября. Также состоится круглый стол, посвященный маркировке косметической продукции и бытовой химии. Организацией мероприятия занималась компания ExpoVisionRus.