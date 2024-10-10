За пять лет число российских производителей косметики выросло на 30%

В ходе мероприятия участники рынка обсудили результаты работы отрасли за пять лет. Так, по словам председателя правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяны Пучковой, на сентябрь 2024 г. в РФ было почти 2000 действующих производителей косметики и парфюмерии, что на 30% больше, чем 5 лет назад. 97% производителей относятся к малому и среднему бизнесу. Она уточнила, что большинство производств расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Пучкова также отметила и проблемы в отрасли, в частности, дефицит квалифицированных кадров на всех уровнях, нехватку доступных и прозрачных источников финансирования и недостаточный уровень средств и компетенций для продвижения брендов косметики.