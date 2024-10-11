Минторг Турции ввел антидемпинговые пошлины на сталь из России
Министерство торговли Турции ввело антидемпинговые пошлины на сталь из ряда стран: России, Китая, Индии и Японии. Решение опубликовано в официальном вестнике на сайте правительства Турции.
Минторг по результатам проведенного антидемпингового расследования утверждает, что действующее ценообразование вредит турецким производителям и промышленности. Размер введенных пошлин варьируется от 6,1% до 43,31%.
На сталь из Японии распространяется дополнительная пошлина в размере 9%. Аналогичный размер устанавливается для компаний из Индии, за исключением Tata Steel – для нее пошлина составит 6,1%. Для китайских импортеров пошлина установлена на уровне 43,31%. Исключение составили семь компаний, для них размер пошлин варьируется от 15% до 36%. В список этих предприятий, в частности, вошли Han Steel Group и Rizhao Steel Group.
Российские металлурги в сентябре этого года произвели 5,4 млн т стали – на 13,5% меньше, чем за тот же период 2023 г., писали «Ведомости». Отрасль показывает отрицательную динамику производства девятый месяц подряд. Производство падает на фоне слабого спроса в строительной отрасли, которая испытывает давление из-за высоких процентных ставок, считают эксперты.