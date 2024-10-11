Минторг Турции ввел антидемпинговые пошлины на сталь из России

На сталь из Японии распространяется дополнительная пошлина в размере 9%. Аналогичный размер устанавливается для компаний из Индии, за исключением Tata Steel – для нее пошлина составит 6,1%. Для китайских импортеров пошлина установлена на уровне 43,31%. Исключение составили семь компаний, для них размер пошлин варьируется от 15% до 36%. В список этих предприятий, в частности, вошли Han Steel Group и Rizhao Steel Group.