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Минторг Турции ввел антидемпинговые пошлины на сталь из России

Ведомости

Министерство торговли Турции ввело антидемпинговые пошлины на сталь из ряда стран: России, Китая, Индии и Японии. Решение опубликовано в официальном вестнике на сайте правительства Турции.

Минторг по результатам проведенного антидемпингового расследования утверждает, что действующее ценообразование вредит турецким производителям и промышленности. Размер введенных пошлин варьируется от 6,1% до 43,31%.

Турция приняла решение ввести дополнительные тарифы на импорт российской стали ММК, НЛМК и «Северстали» (по 6,1% на первые две компании и 9% на последнюю). На сталь из России распространяется наименьшая ставка пошлины из всех других перечисленных.

На сталь из Японии распространяется дополнительная пошлина в размере 9%. Аналогичный размер устанавливается для компаний из Индии, за исключением Tata Steel – для нее пошлина составит 6,1%. Для китайских импортеров пошлина установлена на уровне 43,31%. Исключение составили семь компаний, для них размер пошлин варьируется от 15% до 36%. В список этих предприятий, в частности, вошли Han Steel Group и Rizhao Steel Group.

Российские металлурги в сентябре этого года произвели 5,4 млн т стали – на 13,5% меньше, чем за тот же период 2023 г., писали «Ведомости». Отрасль показывает отрицательную динамику производства девятый месяц подряд. Производство падает на фоне слабого спроса в строительной отрасли, которая испытывает давление из-за высоких процентных ставок, считают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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