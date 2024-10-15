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«Арнест упаковочные решения» построит завод в Узбекистане

Ведомости

Один из крупнейших производителей упаковки для напитков «Арнест упаковочные решения» построит завод по выпуску алюминиевой банки в Узбекистане. Это первое предприятие компании за пределами России, сообщил «Ведомостям» представитель производителя.

«АО »Арнест упаковочные решения» подписало с правительством Узбекистана инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству алюминиевых банок для напитков», – уточнили в компании.

Согласно соглашению, производитель наладит две современные высокотехнологичные линии по выпуску готовой продукции. Общая сумма инвестиций составит около $100 млн. Новое предприятия будет расположено на территории специального промышленного парка «Навоийский комплекс развития промышленности», его мощность составит более 1,5 млрд банок в год. Около 30% объема продукции планируется отправлять на экспорт. Запуск нового объекта запланирован через год.

О планах по расширению производственных мощностей представитель «Арнест упаковочные решения» говорил «Ведомостям» в июле. Компания планировала запустить третью линию по производству алюминиевых банок на заводе в Ульяновске до конца 2025 г., а при сохранении спроса – и четвертую – в 2026 г. В конце сентября компания запустила новую производственную линию по производству крышки для алюминиевой банки на заводе в Наро-Фоминске.

«Арнест упаковочные решения» владеет четырьмя заводами по производству алюминиевой банки в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях и единственным в стране заводом по производству алюминиевой крышки в Наро-Фоминске.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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