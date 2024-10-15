«Арнест упаковочные решения» построит завод в Узбекистане

О планах по расширению производственных мощностей представитель «Арнест упаковочные решения» говорил «Ведомостям» в июле. Компания планировала запустить третью линию по производству алюминиевых банок на заводе в Ульяновске до конца 2025 г., а при сохранении спроса – и четвертую – в 2026 г. В конце сентября компания запустила новую производственную линию по производству крышки для алюминиевой банки на заводе в Наро-Фоминске.