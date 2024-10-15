«Арнест упаковочные решения» построит завод в Узбекистане
Один из крупнейших производителей упаковки для напитков «Арнест упаковочные решения» построит завод по выпуску алюминиевой банки в Узбекистане. Это первое предприятие компании за пределами России, сообщил «Ведомостям» представитель производителя.
«АО »Арнест упаковочные решения» подписало с правительством Узбекистана инвестиционное соглашение о строительстве завода по производству алюминиевых банок для напитков», – уточнили в компании.
Согласно соглашению, производитель наладит две современные высокотехнологичные линии по выпуску готовой продукции. Общая сумма инвестиций составит около $100 млн. Новое предприятия будет расположено на территории специального промышленного парка «Навоийский комплекс развития промышленности», его мощность составит более 1,5 млрд банок в год. Около 30% объема продукции планируется отправлять на экспорт. Запуск нового объекта запланирован через год.
О планах по расширению производственных мощностей представитель «Арнест упаковочные решения» говорил «Ведомостям» в июле. Компания планировала запустить третью линию по производству алюминиевых банок на заводе в Ульяновске до конца 2025 г., а при сохранении спроса – и четвертую – в 2026 г. В конце сентября компания запустила новую производственную линию по производству крышки для алюминиевой банки на заводе в Наро-Фоминске.
«Арнест упаковочные решения» владеет четырьмя заводами по производству алюминиевой банки в Московской, Ленинградской, Челябинской и Ульяновской областях и единственным в стране заводом по производству алюминиевой крышки в Наро-Фоминске.