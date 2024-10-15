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«Интер РАО» запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях

Ведомости

«Интер РАО» обратилась к Азербайджану и Грузии с запросом о возможности импорта электроэнергии в объеме 600 МВт в период аварийных режимов, сообщила член правления компании Александра Панина на Всероссийской тарифной конференции, передает ТАСС.

«Да, мы запросили две страны: Азербайджан и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», – пояснила Панина.

По ее словам, ответы от Грузии и Азербайджана пока не пришли.

В июле на юге России уже вводились временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.

«Ведомости» писали в январе, что Россия экспортировала по итогам 2023 г. 10,7 млрд кВтч электроэнергии против 13,6 млрд кВтч в 2022 г. Максимальные поставки были в Казахстан и Монголию: 4,7 млрд кВтч и 900 млн кВтч соответственно. Поставки также проводились в Турцию, Грузию и Азербайджан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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