«Интер РАО» запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях
«Да, мы запросили две страны: Азербайджан и спросили о возможности поставки Грузию. У нас рассматривается возможность импорта, и мы запросили возможности двух соседних энергосистем, чтобы поставляли в период аварийных режимов», – пояснила Панина.
По ее словам, ответы от Грузии и Азербайджана пока не пришли.
В июле на юге России уже вводились временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС.
«Ведомости» писали в январе, что Россия экспортировала по итогам 2023 г. 10,7 млрд кВтч электроэнергии против 13,6 млрд кВтч в 2022 г. Максимальные поставки были в Казахстан и Монголию: 4,7 млрд кВтч и 900 млн кВтч соответственно. Поставки также проводились в Турцию, Грузию и Азербайджан.