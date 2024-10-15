«Интер РАО» запросила Азербайджан и Грузию об импорте электроэнергии при авариях

«Ведомости» писали в январе, что Россия экспортировала по итогам 2023 г. 10,7 млрд кВтч электроэнергии против 13,6 млрд кВтч в 2022 г. Максимальные поставки были в Казахстан и Монголию: 4,7 млрд кВтч и 900 млн кВтч соответственно. Поставки также проводились в Турцию, Грузию и Азербайджан.