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Минфин не рассматривает предоставление льгот для добычи трудноизвлекаемого газа

Ведомости

Минфин не рассматривает вопрос предоставления налоговых льгот для добычи трудноизвлекаемого газа. Об этом 18 октября сообщил «Ведомостям» в кулуарах Московского финансового форума статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Он пояснил, что этот вопрос может быть рассмотрен только после того, как будет представлено соответствующее финансово-экономическое обоснование.

«Это вопрос не рассматриваем сейчас. Никаких расчетов с финансово-экономическим обоснованием нам не поступало. Пока не будет представлено финансово экономического обоснование, оснований для рассмотрения нет», – отметил он.

В середине сентября гендиректор подведомтсвенной Роснедрам Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров предложил распространить на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) газа налоговые льготы и другие стимулы, действующие сегодня для трудноизвлекаемых запасов нефти. Он отмечал, что традиционные запасы газа в России в значительной степени выработаны, а доля трудноизвлекаемого газа в общих запасах увеличивается и уже достигла 54%.

Ранее о необходимости господдержки добычи трудноизвлекаемого газа заявлял «Новатэк». В сентябре прошлого года заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин говорил, что полномасштабное освоение ТРИЗ газа в России требует создания специальной государственной программы, в которой будут определены меры поддержки. Он, в частности, предлагал распространить на технологии разработки ТРИЗ механизмы, действующие для разработки СПГ-оборудования (бюджетные субсидии).

По данным ГКЗ, трудноизвлекаемые запасы газа в России составляют 36,1 трлн куб. м. Из них 15,4 трлн куб. м приходится на шельфовые запасы, 8,3 трлн куб. м – на глубокозалегающие, 6,3 трлн куб. м – на ачимовские, тюменские и доюрские залежи, 1,3 трлн куб. м – на сенонские и туронские залежи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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