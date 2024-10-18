Минфин не рассматривает предоставление льгот для добычи трудноизвлекаемого газа

В середине сентября гендиректор подведомтсвенной Роснедрам Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров предложил распространить на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) газа налоговые льготы и другие стимулы, действующие сегодня для трудноизвлекаемых запасов нефти. Он отмечал, что традиционные запасы газа в России в значительной степени выработаны, а доля трудноизвлекаемого газа в общих запасах увеличивается и уже достигла 54%.