Минфин не рассматривает предоставление льгот для добычи трудноизвлекаемого газа
Минфин не рассматривает вопрос предоставления налоговых льгот для добычи трудноизвлекаемого газа. Об этом 18 октября сообщил «Ведомостям» в кулуарах Московского финансового форума статс-секретарь – заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Он пояснил, что этот вопрос может быть рассмотрен только после того, как будет представлено соответствующее финансово-экономическое обоснование.
«Это вопрос не рассматриваем сейчас. Никаких расчетов с финансово-экономическим обоснованием нам не поступало. Пока не будет представлено финансово экономического обоснование, оснований для рассмотрения нет», – отметил он.
В середине сентября гендиректор подведомтсвенной Роснедрам Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров предложил распространить на трудноизвлекаемые запасы (ТРИЗ) газа налоговые льготы и другие стимулы, действующие сегодня для трудноизвлекаемых запасов нефти. Он отмечал, что традиционные запасы газа в России в значительной степени выработаны, а доля трудноизвлекаемого газа в общих запасах увеличивается и уже достигла 54%.
Ранее о необходимости господдержки добычи трудноизвлекаемого газа заявлял «Новатэк». В сентябре прошлого года заместитель председателя правления «Новатэка» Владимир Кудрин говорил, что полномасштабное освоение ТРИЗ газа в России требует создания специальной государственной программы, в которой будут определены меры поддержки. Он, в частности, предлагал распространить на технологии разработки ТРИЗ механизмы, действующие для разработки СПГ-оборудования (бюджетные субсидии).
По данным ГКЗ, трудноизвлекаемые запасы газа в России составляют 36,1 трлн куб. м. Из них 15,4 трлн куб. м приходится на шельфовые запасы, 8,3 трлн куб. м – на глубокозалегающие, 6,3 трлн куб. м – на ачимовские, тюменские и доюрские залежи, 1,3 трлн куб. м – на сенонские и туронские залежи.