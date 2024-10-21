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Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за санкций России

Ведомости

Международные авиакомпании сокращают число рейсов в Китай из-за преимущества китайских перевозчиков, сообщает издание South China Morning Post. Воздушное пространство над Россией закрыто для западных перевозчиков после начала конфликта на Украине.

По данным авиационных аналитиков и отраслевых СМИ, британская авиакомпания Virgin Atlantic планирует приостановить полеты по маршруту Шанхай – Лондон (аэропорт Хитроу), а British Airways – рейсы из Лондона в Пекин (аэропорт Дасин). Базирующаяся в Швеции Scandinavian Airlines совершит последний полет по маршруту Копенгаген – Шанхай 7 ноября. Немецкая Lufthansa в сентябре рассматривала возможность приостановки рейсов Франкфурт – Пекин.

Китайские перевозчики по сравнению с западными авиакомпаниями могут сэкономить два – три часа полета и десятки тысяч долларов за поездку, поскольку им разрешено пролетать над воздушным пространством России. Авиакомпании Китая предлагают более низкие тарифы и большой выбор рейсов, особенно из небольших городов страны, которые не обслуживаются иностранными перевозчиками, говорится в публикации.

По данным британской авиационной компании OAG, в октябре будет выполнено в общей сложности 393 прямых регулярных рейса из Китая в США, что на 27,3% меньше, чем в октябре 2019 г. Аналитики также отмечают, что экономические трудности Китая являются одной из проблем, вызывающих беспокойство у перевозчиков.

18 октября стало известно, что ВВП Китая вырос на 4,6% по итогам III квартала 2024 г. Он не достигнул целевого показателя правительства в 5%. Как отметили эксперты, опрошенные Reuters, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Но китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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