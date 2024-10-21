Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за санкций России
Международные авиакомпании сокращают число рейсов в Китай из-за преимущества китайских перевозчиков, сообщает издание South China Morning Post. Воздушное пространство над Россией закрыто для западных перевозчиков после начала конфликта на Украине.
По данным авиационных аналитиков и отраслевых СМИ, британская авиакомпания Virgin Atlantic планирует приостановить полеты по маршруту Шанхай – Лондон (аэропорт Хитроу), а British Airways – рейсы из Лондона в Пекин (аэропорт Дасин). Базирующаяся в Швеции Scandinavian Airlines совершит последний полет по маршруту Копенгаген – Шанхай 7 ноября. Немецкая Lufthansa в сентябре рассматривала возможность приостановки рейсов Франкфурт – Пекин.
Китайские перевозчики по сравнению с западными авиакомпаниями могут сэкономить два – три часа полета и десятки тысяч долларов за поездку, поскольку им разрешено пролетать над воздушным пространством России. Авиакомпании Китая предлагают более низкие тарифы и большой выбор рейсов, особенно из небольших городов страны, которые не обслуживаются иностранными перевозчиками, говорится в публикации.
По данным британской авиационной компании OAG, в октябре будет выполнено в общей сложности 393 прямых регулярных рейса из Китая в США, что на 27,3% меньше, чем в октябре 2019 г. Аналитики также отмечают, что экономические трудности Китая являются одной из проблем, вызывающих беспокойство у перевозчиков.
18 октября стало известно, что ВВП Китая вырос на 4,6% по итогам III квартала 2024 г. Он не достигнул целевого показателя правительства в 5%. Как отметили эксперты, опрошенные Reuters, недостижение целевого показателя было ожидаемым из-за слабого внутреннего спроса, нестабильного рынка жилья и замедления роста экспорта. Но китайские чиновники в официальном обращении заявили о намерении достичь целевого показателя в IV квартале 2024 г.