Западные авиакомпании сократили число рейсов в Китай из-за санкций России

Китайские перевозчики по сравнению с западными авиакомпаниями могут сэкономить два – три часа полета и десятки тысяч долларов за поездку, поскольку им разрешено пролетать над воздушным пространством России. Авиакомпании Китая предлагают более низкие тарифы и большой выбор рейсов, особенно из небольших городов страны, которые не обслуживаются иностранными перевозчиками, говорится в публикации.