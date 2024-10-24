Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»
Представитель «Аэрофлота» отметил, что в ходе встречи были подняты такие темы, как соблюдение трудовых прав членов летных и кабинных экипажей, режим их труда и отдыха.
«Со стороны представителей руководства авиакомпании было подчеркнуто стремление к безоговорочному соблюдению трудового законодательства, а также защите интересов сотрудников», – его слова цитирует издание.
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, в свою очередь, заявил, что прокуратура осведомлена о ситуации в компании.
По словам Дельдюжова, речь идет в том числе о продлении коллективного договора до декабря следующего года в новой редакции. В сентябре профсоюз выпустил обращение к главе «Аэрофлота» Сергею Алекандровскому. В статье говорилось о несоблюдении процедур продления договора. Президент ШПЛС добавил, что второй вопрос касается нарушений норм рабочего времени экипажей.
17 октября стало известно, что Ространснадзор объявил предостережение «Аэрофлоту» из-за нарушений при формировании полетных смен, режимов труда и отдыха, а также несоблюдения процедуры медосмотров, об этом сообщали «Известия».
В 2016 году «Ведомости» писали о проблемах в этой компании. Издание рассказывало в том числе о борьбе профсоюзов за свои права. Например, профсоюз добился доплаты летчикам «Аэрофлота» за 2011–2012 гг. за работу в ночное время и вредные условия труда. В 2013 г. суд обязал авиакомпанию выплатить всему летному составу около 1 млрд руб.