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Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»

Ведомости

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит информацию о возможных нарушениях «Аэрофлота» прав и интересов ее сотрудников. Этот вопрос стал итогом визита представителей прокуратуры под руководством и.о. прокурора Юрия Городкова с работниками перевозчика, передает РБК.

Представитель «Аэрофлота» отметил, что в ходе встречи были подняты такие темы, как соблюдение трудовых прав членов летных и кабинных экипажей, режим их труда и отдыха.

«Со стороны представителей руководства авиакомпании было подчеркнуто стремление к безоговорочному соблюдению трудового законодательства, а также защите интересов сотрудников», – его слова цитирует издание.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов, в свою очередь, заявил, что прокуратура осведомлена о ситуации в компании.

По словам Дельдюжова, речь идет в том числе о продлении коллективного договора до декабря следующего года в новой редакции. В сентябре профсоюз выпустил обращение к главе «Аэрофлота» Сергею Алекандровскому. В статье говорилось о несоблюдении процедур продления договора. Президент ШПЛС добавил, что второй вопрос касается нарушений норм рабочего времени экипажей.

17 октября стало известно, что Ространснадзор объявил предостережение «Аэрофлоту» из-за нарушений при формировании полетных смен, режимов труда и отдыха, а также несоблюдения процедуры медосмотров, об этом сообщали «Известия».

В 2016 году «Ведомости» писали о проблемах в этой компании. Издание рассказывало в том числе о борьбе профсоюзов за свои права. Например, профсоюз добился доплаты летчикам «Аэрофлота» за 2011–2012 гг. за работу в ночное время и вредные условия труда. В 2013 г. суд обязал авиакомпанию выплатить всему летному составу около 1 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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