Транспортная прокуратура рассмотрит жалобы экипажей «Аэрофлота»

В 2016 году «Ведомости» писали о проблемах в этой компании. Издание рассказывало в том числе о борьбе профсоюзов за свои права. Например, профсоюз добился доплаты летчикам «Аэрофлота» за 2011–2012 гг. за работу в ночное время и вредные условия труда. В 2013 г. суд обязал авиакомпанию выплатить всему летному составу около 1 млрд руб.