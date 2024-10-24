Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Выручка Henderson выросла на 27% за девять месяцев

Ведомости

Выручка «Хэндерсон фэшн групп» (сеть магазинов мужской одежды Henderson) за девять месяцев 2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на 27%. Рост к 2022 г. превысил 66%, следует из отчета компании.

Уточняется, что выручка в сентябре 2024 г. выросла к сентябрю 2023 г. на 13%. Рост к сентябрю 2022 г. превысил 53%. Совокупный рост онлайн-продаж в сентябре составил 37% к аналогичному периоду прошлого года. За девять месяцев текущего года онлайн-продажи выросли на 53% относительно прошлого года. Общая доля продаж в сети в сентябре 2024 г. составила 20%. Также в компании сообщили об увеличении доли продаж через маркетплейсы, прирост составил 44% к сентябрю прошлого года.

Выручка за девять месяцев 2024 г. составила 13,7 млрд руб., тогда как за прошлогодний период – 10,8 млрд руб. 11 млрд руб. пришлось на розничные салоны в текущем году, а через интернет-магазин – 188 млн руб.

3 июня в компании сообщили о повышении EBITDA на 37,5% за 2023 г., составив 6,6 млрд руб. 17 мая акционеры Henderson утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию. Дату отсечки установили на 3 июня. С учетом текущих котировок дивидендная доходность бумаг может составить 4,5%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных