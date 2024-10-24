Выручка Henderson выросла на 27% за девять месяцев

Уточняется, что выручка в сентябре 2024 г. выросла к сентябрю 2023 г. на 13%. Рост к сентябрю 2022 г. превысил 53%. Совокупный рост онлайн-продаж в сентябре составил 37% к аналогичному периоду прошлого года. За девять месяцев текущего года онлайн-продажи выросли на 53% относительно прошлого года. Общая доля продаж в сети в сентябре 2024 г. составила 20%. Также в компании сообщили об увеличении доли продаж через маркетплейсы, прирост составил 44% к сентябрю прошлого года.