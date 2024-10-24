Выручка Henderson выросла на 27% за девять месяцев
Выручка «Хэндерсон фэшн групп» (сеть магазинов мужской одежды Henderson) за девять месяцев 2024 г. выросла к аналогичному периоду 2023 г. на 27%. Рост к 2022 г. превысил 66%, следует из отчета компании.
Уточняется, что выручка в сентябре 2024 г. выросла к сентябрю 2023 г. на 13%. Рост к сентябрю 2022 г. превысил 53%. Совокупный рост онлайн-продаж в сентябре составил 37% к аналогичному периоду прошлого года. За девять месяцев текущего года онлайн-продажи выросли на 53% относительно прошлого года. Общая доля продаж в сети в сентябре 2024 г. составила 20%. Также в компании сообщили об увеличении доли продаж через маркетплейсы, прирост составил 44% к сентябрю прошлого года.
Выручка за девять месяцев 2024 г. составила 13,7 млрд руб., тогда как за прошлогодний период – 10,8 млрд руб. 11 млрд руб. пришлось на розничные салоны в текущем году, а через интернет-магазин – 188 млн руб.
3 июня в компании сообщили о повышении EBITDA на 37,5% за 2023 г., составив 6,6 млрд руб. 17 мая акционеры Henderson утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию. Дату отсечки установили на 3 июня. С учетом текущих котировок дивидендная доходность бумаг может составить 4,5%.