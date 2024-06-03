Henderson за 2023 год повысил EBITDA на 37,5%

Акции Henderson в 17:40 мск торговались по 672,7 руб. – на 1% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии 31 мая. Индексы Мосбиржи и потребительского сектора с закрытия уменьшились на 2,5% каждый – до 3136,61 и 8569,02 пункта соответственно. С начала года котировки компании выросли на 23,5%, бенчмарки – на 1,2 и 6,7% соответственно.