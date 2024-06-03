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Henderson за 2023 год повысил EBITDA на 37,5%

Ведомости

EBITDA «Хэндерсон фэшн групп» (сеть магазинов мужской одежды Henderson) по итогам 2023 г. составила 6,6 млрд руб. Показатель увеличился год к году на 37,5%, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Акции Henderson в 17:40 мск торговались по 672,7 руб. – на 1% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии 31 мая. Индексы Мосбиржи и потребительского сектора с закрытия уменьшились на 2,5% каждый – до 3136,61 и 8569,02 пункта соответственно. С начала года котировки компании выросли на 23,5%, бенчмарки – на 1,2 и 6,7% соответственно.

Выручка Henderson в 2023 г. выросла на 35,5% г/г до 16,8 млрд руб. Операционные расходы составили 7,4 млрд руб. – на 32,1% больше, чем по итогам 2022 г.

Чистая прибыль компании повысилась на 33,3% г/г и достигла 2,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 39,2% против 38,8% по итогам предыдущего отчетного периода.

17 мая акционеры Henderson утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию. Дату отсечки установили на 3 июня. С учетом текущих котировок дивидендная доходность бумаг может составить 4,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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