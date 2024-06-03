Henderson за 2023 год повысил EBITDA на 37,5%
EBITDA «Хэндерсон фэшн групп» (сеть магазинов мужской одежды Henderson) по итогам 2023 г. составила 6,6 млрд руб. Показатель увеличился год к году на 37,5%, следует из отчета компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Акции Henderson в 17:40 мск торговались по 672,7 руб. – на 1% дешевле, чем на закрытии основной торговой сессии 31 мая. Индексы Мосбиржи и потребительского сектора с закрытия уменьшились на 2,5% каждый – до 3136,61 и 8569,02 пункта соответственно. С начала года котировки компании выросли на 23,5%, бенчмарки – на 1,2 и 6,7% соответственно.
Выручка Henderson в 2023 г. выросла на 35,5% г/г до 16,8 млрд руб. Операционные расходы составили 7,4 млрд руб. – на 32,1% больше, чем по итогам 2022 г.
Чистая прибыль компании повысилась на 33,3% г/г и достигла 2,4 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 39,2% против 38,8% по итогам предыдущего отчетного периода.
17 мая акционеры Henderson утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию. Дату отсечки установили на 3 июня. С учетом текущих котировок дивидендная доходность бумаг может составить 4,5%.