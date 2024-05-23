Акции Henderson дорожают на фоне утверждения дивидендов за I квартал
Акции Henderson в ходе торгов 23 мая подорожали на 4,07% до 754 руб. за бумагу. Котировки выросли на фоне утверждения акционерами компании выплаты дивидендов.
По состоянию на 15:10 мск стоимость бумаг составила 742,1 руб. (+2,43%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3427,11 пункта (-0,51%).
Акционеры головной компании Henderson «Эйч эф джи» на внеочередном собрании 17 мая утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию.
Они также утвердили дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 3 июня 2024 г.
21 мая совет директоров Henderson рекомендовал не платить дивиденды за 2023 г. 11 апреля совет директоров «Эйч эф джи» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Отмечалось, что согласно дивидендной политике, совет директоров будет рекомендовать общему собранию акционеров направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении коэффициента чистой задолженности к EBITDA менее 2,5.