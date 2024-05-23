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Акции Henderson дорожают на фоне утверждения дивидендов за I квартал

Ведомости

Акции Henderson в ходе торгов 23 мая подорожали на 4,07% до 754 руб. за бумагу. Котировки выросли на фоне утверждения акционерами компании выплаты дивидендов.

По состоянию на 15:10 мск стоимость бумаг составила 742,1 руб. (+2,43%), индекс Мосбиржи находился на отметке 3427,11 пункта (-0,51%).

Акционеры головной компании Henderson «Эйч эф джи» на внеочередном собрании 17 мая утвердили дивиденды по итогам I квартала 2024 г. в размере 30 руб. на обыкновенную акцию.

Они также утвердили дату закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 3 июня 2024 г.

21 мая совет директоров Henderson рекомендовал не платить дивиденды за 2023 г. 11 апреля совет директоров «Эйч эф джи» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Отмечалось, что согласно дивидендной политике, совет директоров будет рекомендовать общему собранию акционеров направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении коэффициента чистой задолженности к EBITDA менее 2,5. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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