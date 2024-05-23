Акции Henderson дорожают на фоне утверждения дивидендов за I квартал

21 мая совет директоров Henderson рекомендовал не платить дивиденды за 2023 г. 11 апреля совет директоров «Эйч эф джи» рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2024 г. в размере 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Отмечалось, что согласно дивидендной политике, совет директоров будет рекомендовать общему собранию акционеров направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при соблюдении коэффициента чистой задолженности к EBITDA менее 2,5.