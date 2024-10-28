«Норникель» сохранил производство никеля на уровне прошлого года
«Норильский никель» за девять месяцев 2024 г. произвел 146 000 т никеля, что соответствует уровню производства 2023 г. Об этом стало известно из отчета компании.
Производство меди за период увеличилось на 7% до 326 000 т, а производство металлов платиновой группы составило 2,2 млн унций и почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Производство платины снизилось на 1% и составило 521 000 унций.
Увеличение производства меди в компании связывают с низкими показателями прошлого года. Тогда, как заявляют в компании, на заводе проводили настройку производства в соответствии с новыми требованиями потребителей продукции.