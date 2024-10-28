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«Норникель» сохранил производство никеля на уровне прошлого года

Ведомости

«Норильский никель» за девять месяцев 2024 г. произвел 146 000 т никеля, что соответствует уровню производства 2023 г. Об этом стало известно из отчета компании.

Производство меди за период увеличилось на 7% до 326 000 т, а производство металлов платиновой группы составило 2,2 млн унций и почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. Производство платины снизилось на 1% и составило 521 000 унций.

Увеличение производства меди в компании связывают с низкими показателями прошлого года. Тогда, как заявляют в компании, на заводе проводили настройку производства в соответствии с новыми требованиями потребителей продукции.

В сентябре «Норникель» вносил изменения в модель управления компанией с целью роста операционной эффективности. Такое решение было продиктовано падением цен на металлы, ограничением доступа к рынкам и снижением доступности оборудования и технологий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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