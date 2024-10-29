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Основатель ByteDance Чжан Имин стал самым богатым человеком в Китае

Ведомости

Основатель компании ByteDance, владеющей сервисом TikTok, Чжан Имин возглавил рейтинг самых богатых людей в Китае. Его состояние числится в размере $49,3 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на деловое издание Hurun («Хужунь»).

По версии издания, несмотря на судебные тяжбы из-за активов в США, доход ByteDance увеличился на 30% в прошлом году до $110 млрд, что повлияло на состояние Чжана.

Второе место занял магнат по производству бутилированной воды Чжун Шаньшань, который ранее возглавлял список. На третьем месте разместился основатель Tencent Пони Ма.

Число милиардеров в Китае сократилось на 142 человека по сравнению с прошлым годом. По словам председателя правления издания Руперта Хугеверфа, для экономики и фондовых рынков Китая этот год стал трудным.

В октябре стало известно, что TikTok увольняет по всему миру сотни сотрудников из-за решения улучшить модерацию контента при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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