Основатель ByteDance Чжан Имин стал самым богатым человеком в Китае
Основатель компании ByteDance, владеющей сервисом TikTok, Чжан Имин возглавил рейтинг самых богатых людей в Китае. Его состояние числится в размере $49,3 млрд. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на деловое издание Hurun («Хужунь»).
По версии издания, несмотря на судебные тяжбы из-за активов в США, доход ByteDance увеличился на 30% в прошлом году до $110 млрд, что повлияло на состояние Чжана.
Второе место занял магнат по производству бутилированной воды Чжун Шаньшань, который ранее возглавлял список. На третьем месте разместился основатель Tencent Пони Ма.
Число милиардеров в Китае сократилось на 142 человека по сравнению с прошлым годом. По словам председателя правления издания Руперта Хугеверфа, для экономики и фондовых рынков Китая этот год стал трудным.
В октябре стало известно, что TikTok увольняет по всему миру сотни сотрудников из-за решения улучшить модерацию контента при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ).