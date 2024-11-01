«Коммерсантъ»: более 200 торговых центров могут обанкротиться в 2025 году
Более 200 российских торговых центров могут столкнуться с банкротством в 2025 г. из-за роста кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки Банка России и долгов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Союз торгцентров обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить преференции по кредитам владельцам торговой недвижимости. Речь касается субсидирования ставки по залоговым кредитам до 7–10%, реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять – десять лет и моратория на пересмотр условий по заключенным кредитам с плавающей ставкой.
По данным организации, половина торговых центров в России обременена кредитами, в том числе с плавающей ставкой, что создает риск массовых банкротств.
25 октября Центробанк на заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых, сохранив при этом жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между тремя вариантами повышения ключевой ставки – помимо итогового решения, рассматривался вариант повышения ставки до 20% и выше 21%.