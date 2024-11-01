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«Коммерсантъ»: более 200 торговых центров могут обанкротиться в 2025 году

Ведомости

Более 200 российских торговых центров могут столкнуться с банкротством в 2025 г. из-за роста кредитной нагрузки после увеличения ключевой ставки Банка России и долгов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Союз торгцентров обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить преференции по кредитам владельцам торговой недвижимости. Речь касается субсидирования ставки по залоговым кредитам до 7–10%, реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять – десять лет и моратория на пересмотр условий по заключенным кредитам с плавающей ставкой.

По данным организации, половина торговых центров в России обременена кредитами, в том числе с плавающей ставкой, что создает риск массовых банкротств.

25 октября Центробанк на заседании совета директоров повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых, сохранив при этом жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между тремя вариантами повышения ключевой ставки – помимо итогового решения, рассматривался вариант повышения ставки до 20% и выше 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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