«Коммерсантъ»: более 200 торговых центров могут обанкротиться в 2025 году

Союз торгцентров обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с просьбой предоставить преференции по кредитам владельцам торговой недвижимости. Речь касается субсидирования ставки по залоговым кредитам до 7–10%, реструктуризации существующих займов с отсрочкой по выплате основного долга на пять – десять лет и моратория на пересмотр условий по заключенным кредитам с плавающей ставкой.