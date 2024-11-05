Auchan собирается закрыть три гипермаркета и сократить 5% сотрудников во Франции

24 октября издания La Lettre и Le Figaro сообщили со ссылкой на источники, что Auchan продает активы в России. В тот же день информацию подтвердили собеседники «Ведомостей». Опрошенные эксперты отмечали, что стоимость бизнеса «Ашана» составляет около 60 млрд руб. без учета дисконта, который по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям должен составлять 60%.