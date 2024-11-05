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Auchan собирается закрыть три гипермаркета и сократить 5% сотрудников во Франции

Ведомости

Французская продуктовая сеть Auchan собирается сократить почти 5% работников и впервые закрыть три гипермаркета во Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По данным издания, ритейлер вынужден закрыть гипермаркеты в Клермон-Ферране, Бар-ле-Дюке и Вуапи. Компания также сократит 2389 рабочих мест из 54 000.

24 октября издания La Lettre и Le Figaro сообщили со ссылкой на источники, что Auchan продает активы в России. В тот же день информацию подтвердили собеседники «Ведомостей». Опрошенные эксперты отмечали, что стоимость бизнеса «Ашана» составляет около 60 млрд руб. без учета дисконта, который по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям должен составлять 60%.

26 октября французская газета Le Monde сообщила, что Газпромбанк ведет переговоры по покупке российского бизнеса Auchan. Сейчас банк находится в завершающей стадии переговоров по покупке бизнеса группы, отмечало издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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