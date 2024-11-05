Auchan собирается закрыть три гипермаркета и сократить 5% сотрудников во Франции
Французская продуктовая сеть Auchan собирается сократить почти 5% работников и впервые закрыть три гипермаркета во Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro.
По данным издания, ритейлер вынужден закрыть гипермаркеты в Клермон-Ферране, Бар-ле-Дюке и Вуапи. Компания также сократит 2389 рабочих мест из 54 000.
24 октября издания La Lettre и Le Figaro сообщили со ссылкой на источники, что Auchan продает активы в России. В тот же день информацию подтвердили собеседники «Ведомостей». Опрошенные эксперты отмечали, что стоимость бизнеса «Ашана» составляет около 60 млрд руб. без учета дисконта, который по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям должен составлять 60%.
26 октября французская газета Le Monde сообщила, что Газпромбанк ведет переговоры по покупке российского бизнеса Auchan. Сейчас банк находится в завершающей стадии переговоров по покупке бизнеса группы, отмечало издание.