Saint Laurent и Balenciaga сменили гендиректоров

Шарбит был назначен заместителем генерального директора Pucci, входящего в LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, в 2009 г. В 2012 г. он присоединился к Saint Laurent в Париже в качестве директора по товарной стратегии, а затем стал исполнительным вице-президентом, курирующим продукцию, розничный мерчендайзинг и коммуникации. Через три года он был назначен генеральным директором Balenciaga и вошел в состав исполнительного комитета Kering.