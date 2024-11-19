Saint Laurent и Balenciaga сменили гендиректоров
Французская группа Kering назначила Седрика Шарбита генеральным директором Yves Saint Laurent, а Джанфранко Джананджели – главой Balenciaga. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Kering сообщила, что Седрик Шарбит, в настоящее время возглавляющий Balenciaga, сменит Франческу Беллеттини во главе Saint Laurent со 2 января. Джанфранко Джананджели, в настоящее время являющийся главным коммерческим директором Saint Laurent, заменит Шарбита на посту генерального директора Balenciaga.
Шарбит и Джананджели, два ветерана сектора предметов роскоши, будут подчиняться Беллеттини, которая после перехода сосредоточится на своей роли заместителя генерального директора Kering, отвечающего за развитие брендов.
Шарбит был назначен заместителем генерального директора Pucci, входящего в LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, в 2009 г. В 2012 г. он присоединился к Saint Laurent в Париже в качестве директора по товарной стратегии, а затем стал исполнительным вице-президентом, курирующим продукцию, розничный мерчендайзинг и коммуникации. Через три года он был назначен генеральным директором Balenciaga и вошел в состав исполнительного комитета Kering.
Джананджели начал свою карьеру в Bottega Veneta в 2006 г. Он также работал помощником международного директора в Prada, а затем присоединился к Givenchy в 2013 г. в качестве глобального директора по розничной торговле. Джананджели был назначен генеральным директором Maison Margiela, а в 2023 г. перешел в Saint Laurent коммерческим директором.