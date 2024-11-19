FT: Евросоюз требует от компаний из Китая размещать производство в Европе
Евросоюз требует от китайских предприятий размещать производства в Европе и делиться интеллектуальной собственностью, пишет Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС. Это рассматривается в качестве условий для доступа иностранных компаний на европейский рынок.
Новые критерии также позволят компаниям из КНР получать субсидии ЕС в рамках стратегии развития зеленых технологий. Первый тендер на субсидии в размере 1 млрд евро будет проведен в декабре. По словам собеседников FT, пилотный проект также может быть распространен на другие схемы субсидирования ЕС.
Выдвинутые требования отражают собственный режим Китая, отмечается в публикации. Утверждается, что Пекин «оказывает давление на иностранные компании, заставляя их делиться своей интеллектуальной собственностью в обмен на доступ на китайский рынок». Евросоюз, в свою очередь, стремится «защитить компании блока, которые подчиняются строгим экологическим нормам» для укрепления их конкурентоспособности.
В октябре страны ЕС поддержали введение импортных компенсационных пошлин в отношении китайских электромобилей в связи с тем, что, по мнению Брюсселя, автоконцерны КНР неправомерно используют госсубсидии. При этом министерство торговли Китая признало политическую волю ЕС продолжать переговоры по линии ВТО. Но ведомство предупредило, что пошлины «пошатнут и подорвут» доверие китайских компаний, инвестирующих в Европу.
«Ведомости» писали, что идущий в отношениях ЕС и КНР процесс пока некорректно называть торговой войной: это, скорее, конфликт. В Брюсселе не готовы идти на развязывание полноценной торговой войны, в отличие от США, считают эксперты.