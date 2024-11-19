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FT: Евросоюз требует от компаний из Китая размещать производство в Европе

Ведомости

Евросоюз требует от китайских предприятий размещать производства в Европе и делиться интеллектуальной собственностью, пишет Financial Times со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС. Это рассматривается в качестве условий для доступа иностранных компаний на европейский рынок.

Новые критерии также позволят компаниям из КНР получать субсидии ЕС в рамках стратегии развития зеленых технологий. Первый тендер на субсидии в размере 1 млрд евро будет проведен в декабре. По словам собеседников FT, пилотный проект также может быть распространен на другие схемы субсидирования ЕС.

Выдвинутые требования отражают собственный режим Китая, отмечается в публикации. Утверждается, что Пекин «оказывает давление на иностранные компании, заставляя их делиться своей интеллектуальной собственностью в обмен на доступ на китайский рынок». Евросоюз, в свою очередь, стремится «защитить компании блока, которые подчиняются строгим экологическим нормам» для укрепления их конкурентоспособности.

В октябре страны ЕС поддержали введение импортных компенсационных пошлин в отношении китайских электромобилей в связи с тем, что, по мнению Брюсселя, автоконцерны КНР неправомерно используют госсубсидии. При этом министерство торговли Китая признало политическую волю ЕС продолжать переговоры по линии ВТО. Но ведомство предупредило, что пошлины «пошатнут и подорвут» доверие китайских компаний, инвестирующих в Европу.

«Ведомости» писали, что идущий в отношениях ЕС и КНР процесс пока некорректно называть торговой войной: это, скорее, конфликт. В Брюсселе не готовы идти на развязывание полноценной торговой войны, в отличие от США, считают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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