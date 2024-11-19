FT: Евросоюз требует от компаний из Китая размещать производство в Европе

Новые критерии также позволят компаниям из КНР получать субсидии ЕС в рамках стратегии развития зеленых технологий. Первый тендер на субсидии в размере 1 млрд евро будет проведен в декабре. По словам собеседников FT, пилотный проект также может быть распространен на другие схемы субсидирования ЕС.