Сербия и Россия работают над решением по оплате газа после санкций США

По словам Баятовича, крупнейшими покупателями российского СПГ сейчас являются Франция, Испания и Бельгия, а по трубопроводу снабжаются Венгрия, Словакия и Сербия. Глава «Србиягаза» отметил, что сейчас компания работает с коллегами из России для нахождения решения, чтобы обеспечить беспрепятственное снабжение газом республики.