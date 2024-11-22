Сербия и Россия работают над решением по оплате газа после санкций США
Сербия и России ищут решение по оплате российского газа после введения американских санкций против Газпромбанка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора госкомпании «Србиягаз» Душана Баятовича.
«Решением включить Газпромбанк в санкционный список уходящая администрация США попыталась наказать все европейские государства, которые покупают газ у РФ», – сказал он.
По словам Баятовича, крупнейшими покупателями российского СПГ сейчас являются Франция, Испания и Бельгия, а по трубопроводу снабжаются Венгрия, Словакия и Сербия. Глава «Србиягаза» отметил, что сейчас компания работает с коллегами из России для нахождения решения, чтобы обеспечить беспрепятственное снабжение газом республики.
«Надеемся, что новая американская администрация будет иметь другой подход к решению вопроса газоснабжения Европы и финансовым санкциям, направленным на оплату необходимых энергоносителей», – добавил он.
21 ноября управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс», «Сургутинвестнефти», «ББР банка», Энерготрансбанка, «Фора-банка», банка «Кремлевский», банка «Синара», банка «Итуруп», АО «Депозитарная компания Регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др.
Днем 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны, поэтому решение по расчетам за газ в Европе после введения санкций против Газпромбанка будет найдено.