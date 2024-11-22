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Сербия и Россия работают над решением по оплате газа после санкций США

Ведомости

Сербия и России ищут решение по оплате российского газа после введения американских санкций против Газпромбанка. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора госкомпании «Србиягаз» Душана Баятовича.

«Решением включить Газпромбанк в санкционный список уходящая администрация США попыталась наказать все европейские государства, которые покупают газ у РФ», – сказал он.

По словам Баятовича, крупнейшими покупателями российского СПГ сейчас являются Франция, Испания и Бельгия, а по трубопроводу снабжаются Венгрия, Словакия и Сербия. Глава «Србиягаза» отметил, что сейчас компания работает с коллегами из России для нахождения решения, чтобы обеспечить беспрепятственное снабжение газом республики.

«Надеемся, что новая американская администрация будет иметь другой подход к решению вопроса газоснабжения Европы и финансовым санкциям, направленным на оплату необходимых энергоносителей», – добавил он.

21 ноября управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка, БКС-банка, банка «Центрокредит», Дом.РФ, банка «Агророс», «Сургутинвестнефти», «ББР банка», Энерготрансбанка, «Фора-банка», банка «Кремлевский», банка «Синара», банка «Итуруп», АО «Депозитарная компания Регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др.

Днем 22 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что полностью блокирующие меры в отношении такой страны, как Россия, невозможны, поэтому решение по расчетам за газ в Европе после введения санкций против Газпромбанка будет найдено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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