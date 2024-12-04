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ФАС напомнила ритейлерам о недопустимости повышения цен перед Новым годом

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила ритейлерам о недопустимости повышения цен перед новогодними праздниками. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения», – предупредили в службе.

ФАС направила соответствующую информацию ритейлерам X5, «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Метро», «Зельгрос», «Глобус», «Мария Ра», «Монетка» и «Верный».

Сетям рекомендовали информировать ведомство о повышении отпускных цен на потребительские товары со стороны поставщиков, а также об увеличении стоимости логистических и других услуг.

Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. включительно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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