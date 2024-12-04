ФАС напомнила ритейлерам о недопустимости повышения цен перед Новым годом
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напомнила ритейлерам о недопустимости повышения цен перед новогодними праздниками. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
«При обнаружении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций ФАС будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения», – предупредили в службе.
Сетям рекомендовали информировать ведомство о повышении отпускных цен на потребительские товары со стороны поставщиков, а также об увеличении стоимости логистических и других услуг.
Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней – с 29 декабря 2024 г. по 8 января 2025 г. включительно.