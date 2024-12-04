Владелец ОМК вложился в бутик в ГУМе
Торговый дом «Хохлома» открыл салон «Хохлома х Алена Ахмадуллина» в московском ГУМе на площадях бывшего бутика Chanel. Инвестором выступил председатель совета директоров, основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых, следует из сообщения ТД «Хохлома». Салон, в котором продают одежду, элементы декора и мебели, занял два этажа на площади 600 кв. м.
Объем инвестиций в проект не раскрывается.
Присутствовавший на открытии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что с весны 2025 г. планируется открытие новых точек ТД «Хохлома» и дальнейшее развитие линейки продукции.
Торговый дом «Хохлома» был создан в августе 2024 г. для продвижения товаров с хохломской росписью. ООО «ТД «Хохлома» на 74% принадлежит Анастасии Полетаевой, 26% – у АНО «Хохлома», находящегося в собственности Нижегородской области, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
В Семенове Нижегородской области работает фабрика «Хохломская роспись», в конце 2023 г. перешедшая под контроль региона. У ОМК в области находятся производственные активы, в частности Выксунский металлургический завод.
Креативным директором ТД стала дизайнер Алена Ахмадуллина (бренд Alena Akhmadullina и сеть магазинов одежды в средней ценовой категории Dreams by Alena Akhmadullina).
Седых занял в 2024 г. 56-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием $2,6 млрд.