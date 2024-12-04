Владелец ОМК вложился в бутик в ГУМе

Торговый дом «Хохлома» был создан в августе 2024 г. для продвижения товаров с хохломской росписью. ООО «ТД «Хохлома» на 74% принадлежит Анастасии Полетаевой, 26% – у АНО «Хохлома», находящегося в собственности Нижегородской области, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».