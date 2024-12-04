Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Владелец ОМК вложился в бутик в ГУМе

Ведомости

Торговый дом «Хохлома» открыл салон «Хохлома х Алена Ахмадуллина» в московском ГУМе на площадях бывшего бутика Chanel. Инвестором выступил председатель совета директоров, основной владелец Объединенной металлургической компании (ОМК) Анатолий Седых, следует из сообщения ТД «Хохлома». Салон, в котором продают одежду, элементы декора и мебели, занял два этажа на площади 600 кв. м.

Объем инвестиций в проект не раскрывается.

Присутствовавший на открытии губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что с весны 2025 г. планируется открытие новых точек ТД «Хохлома» и дальнейшее развитие линейки продукции.

Торговый дом «Хохлома» был создан в августе 2024 г. для продвижения товаров с хохломской росписью. ООО «ТД «Хохлома» на 74% принадлежит Анастасии Полетаевой, 26% – у АНО «Хохлома», находящегося в собственности Нижегородской области, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».

В Семенове Нижегородской области работает фабрика «Хохломская роспись», в конце 2023 г. перешедшая под контроль региона. У ОМК в области находятся производственные активы, в частности Выксунский металлургический завод.

Креативным директором ТД стала дизайнер Алена Ахмадуллина (бренд Alena Akhmadullina и сеть магазинов одежды в средней ценовой категории Dreams by Alena Akhmadullina).

Седых занял в 2024 г. 56-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием $2,6 млрд.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных