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Сечин назвал волатильность цен на энергоносители ключевым глобальным вызовом

Ведомости

Беспрецедентная волатильность цен на мировом энергорынке является одним из ключевых вызовов, стоящих сегодня перед миром. Об этом заявил 7 декабря в ходе выступления на Дохийском форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он отметил, что проходящий в Дохе (Катар) форум стал глобальной платформой диалога и поиска решений проблем и вызовов, стоящих сегодня перед миром. «Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке», – сказал глава «Роснефти».

Он обратил внимание, что основная причина высокой волатильности цен на энергоносители – использование энергетики в политических целях без учета того, что политические циклы значительно, в пять-десять раз, короче инвестиционных циклов энергетических проектов.

При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение, подчеркнул Сечин.

Он напомнил, что 750 млн человек в мире до сих пор не имеют доступа к электричеству. Для того, чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», потребуется рост добычи нефти почти в два раза, отметил Сечин. Также необходимо обеспечить источниками энергии рост потребления взлетающей экономики Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки в целом, подчеркнул он.

Кроме того, по словам Сечина, потребление энергии в мире будет расти по мере роста спроса со стороны центров обработки данных (ЦОД). По оценке инвестбанка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии ЦОД может вырасти в 2,5 раза к 2030 г. и превысить 1 трлн кВтч, что будет равно почти половине потребления Европы, отметил он.

Экономический рост в развивающихся странах и развитие ЦОД приведут к годовому приросту потребления энергии до почти 9 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки при текущем мировом потреблении в 300 млн барр. н. э., заявил глава «Роснефти». При этом в 2025 г. производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 млн барр н. э. «Это означает, что роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности становится стратегической», – констатировал Сечин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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