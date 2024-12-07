Сечин назвал волатильность цен на энергоносители ключевым глобальным вызовом

Он напомнил, что 750 млн человек в мире до сих пор не имеют доступа к электричеству. Для того, чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», потребуется рост добычи нефти почти в два раза, отметил Сечин. Также необходимо обеспечить источниками энергии рост потребления взлетающей экономики Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки в целом, подчеркнул он.