Сечин назвал волатильность цен на энергоносители ключевым глобальным вызовом
Беспрецедентная волатильность цен на мировом энергорынке является одним из ключевых вызовов, стоящих сегодня перед миром. Об этом заявил 7 декабря в ходе выступления на Дохийском форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Он отметил, что проходящий в Дохе (Катар) форум стал глобальной платформой диалога и поиска решений проблем и вызовов, стоящих сегодня перед миром. «Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке», – сказал глава «Роснефти».
Он обратил внимание, что основная причина высокой волатильности цен на энергоносители – использование энергетики в политических целях без учета того, что политические циклы значительно, в пять-десять раз, короче инвестиционных циклов энергетических проектов.
При этом обеспечению энергобезопасности, основной функции энергетики, придается второстепенное значение, подчеркнул Сечин.
Он напомнил, что 750 млн человек в мире до сих пор не имеют доступа к электричеству. Для того, чтобы повысить уровень жизни населения развивающихся стран хотя бы до половины уровня «золотого миллиарда», потребуется рост добычи нефти почти в два раза, отметил Сечин. Также необходимо обеспечить источниками энергии рост потребления взлетающей экономики Индии, стран Юго-Восточной Азии и Африки в целом, подчеркнул он.
Кроме того, по словам Сечина, потребление энергии в мире будет расти по мере роста спроса со стороны центров обработки данных (ЦОД). По оценке инвестбанка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии ЦОД может вырасти в 2,5 раза к 2030 г. и превысить 1 трлн кВтч, что будет равно почти половине потребления Европы, отметил он.
Экономический рост в развивающихся странах и развитие ЦОД приведут к годовому приросту потребления энергии до почти 9 млн барр. нефтяного эквивалента (н. э.) в сутки при текущем мировом потреблении в 300 млн барр. н. э., заявил глава «Роснефти». При этом в 2025 г. производство электроэнергии из возобновляемых источников может вырасти только на 2 млн барр н. э. «Это означает, что роль ископаемого топлива в обеспечении глобальной энергобезопасности становится стратегической», – констатировал Сечин.