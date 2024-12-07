Сечин: нефть и газ останутся основой мирового энергобаланса
Возобновляемые источники энергии не могут удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках выступления на Дохийском форуме.
Он подчеркнул стратегическое значение ископаемого топлива для обеспечения глобальной энергобезопасности, особенно в условиях роста энергопотребления в развивающихся странах и секторов, таких как центры обработки данных (ЦОД).
Сечин отметил, что глобальная энергетическая отрасль сталкивается с высокой волатильностью, основной причиной которой является использование энергетики в политических целях. По его словам, это отвлекает внимание от главной задачи энергетики – обеспечения безопасности и стабильного снабжения энергоресурсами. Он также указал на серьезные диспропорции в доступе к электричеству, поскольку 750 млн человек по-прежнему лишены базовых энергоресурсов.
Для достижения хотя бы половины уровня жизни стран «золотого миллиарда» в развивающихся регионах, таких как Юго-Восточная Азия, Африка и Индия, потребуется почти удвоение добычи нефти. Сечин подчеркнул, что удовлетворение этого спроса невозможно только за счет «зеленой» энергетики: прирост производства из возобновляемых источников покроет лишь малую часть прогнозируемого годового увеличения энергопотребления в 9 млн баррелей нефтяного эквивалента.
По его словам, в условиях, когда ежегодное потребление энергии в мире достигает 300 млн баррелей, нефть и газ играют ключевую роль. Их значение только возрастает на фоне ограниченных возможностей возобновляемых источников энергии и вызовов, связанных с обеспечением глобальной энергетической безопасности.
Сечин резюмировал, что ископаемое топливо остается основой устойчивого энергоснабжения и будет играть ведущую роль в мировой экономике еще многие десятилетия, несмотря на усилия по развитию альтернативной энергетики.