Сечин: нефть и газ останутся основой мирового энергобаланса

Сечин отметил, что глобальная энергетическая отрасль сталкивается с высокой волатильностью, основной причиной которой является использование энергетики в политических целях. По его словам, это отвлекает внимание от главной задачи энергетики – обеспечения безопасности и стабильного снабжения энергоресурсами. Он также указал на серьезные диспропорции в доступе к электричеству, поскольку 750 млн человек по-прежнему лишены базовых энергоресурсов.