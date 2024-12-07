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Сечин: нефть и газ останутся основой мирового энергобаланса

Ведомости

Возобновляемые источники энергии не могут удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках выступления на Дохийском форуме.

Он подчеркнул стратегическое значение ископаемого топлива для обеспечения глобальной энергобезопасности, особенно в условиях роста энергопотребления в развивающихся странах и секторов, таких как центры обработки данных (ЦОД).

Сечин отметил, что глобальная энергетическая отрасль сталкивается с высокой волатильностью, основной причиной которой является использование энергетики в политических целях. По его словам, это отвлекает внимание от главной задачи энергетики – обеспечения безопасности и стабильного снабжения энергоресурсами. Он также указал на серьезные диспропорции в доступе к электричеству, поскольку 750 млн человек по-прежнему лишены базовых энергоресурсов.

Для достижения хотя бы половины уровня жизни стран «золотого миллиарда» в развивающихся регионах, таких как Юго-Восточная Азия, Африка и Индия, потребуется почти удвоение добычи нефти. Сечин подчеркнул, что удовлетворение этого спроса невозможно только за счет «зеленой» энергетики: прирост производства из возобновляемых источников покроет лишь малую часть прогнозируемого годового увеличения энергопотребления в 9 млн баррелей нефтяного эквивалента.

По его словам, в условиях, когда ежегодное потребление энергии в мире достигает 300 млн баррелей, нефть и газ играют ключевую роль. Их значение только возрастает на фоне ограниченных возможностей возобновляемых источников энергии и вызовов, связанных с обеспечением глобальной энергетической безопасности.

Сечин резюмировал, что ископаемое топливо остается основой устойчивого энергоснабжения и будет играть ведущую роль в мировой экономике еще многие десятилетия, несмотря на усилия по развитию альтернативной энергетики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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