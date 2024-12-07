Более 500 участников собрались на молодежный бизнес-форум «Поколение»
В Москве прошел второй молодежный бизнес-форум «Поколение». На участие в нем заявились более 500 молодых бизнесменов и управленцев, сообщили организаторы.
Основными темами форума стали использование искусственного интеллекта в бизнесе, развитие личного бренда, особенности управления командой.
«В этом году как раз больше акцент на новых технологиях, то есть очень будет много тем, связанных с IT, так как это, понятно, сейчас международный тренд, в России он также прослеживается, поэтому очень много молодых предпринимателей изъявили как раз заинтересованность именно в этом направлении», – рассказал «Первому каналу» директор дивизиона развития молодежных сообществ Агентства стратегических инициатив (АСИ) Павел Орехов.
Среди спикеров форума – председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, основатели Askona Life Group Владимир Седов и Positive Technologies Юрий Максимов, писатель Александр Цыпкин. Эксперты рассказали об опыте реализации крупнейших российских проектов, поделились инновационными решениями для развития бизнеса, а также указали на возможные точки роста молодых предпринимателей.
«За последние 25 лет Россия точно прошла очень серьезный путь нормализации бизнес-отношений и бизнес-климата», – сказал Мордашов во время своего выступления. Он отметил, что возможности ведения бизнеса в России сегодня «спокойнее и лучше, чем это было 25-30 лет назад»: «Законы более отработанные, правила более четкие».
Организаторами форума выступили АСИ, фонд «Росконгресс» и сообщество молодых предпринимателей Y Club. Резиденты сообщества – предприниматели и топ-менеджеры до 35 лет, средний оборот бизнеса которых составляет более 150 млн руб. Участникам сообщества доступны встречи с успешными предпринимателями, топ-менеджерами крупных компаний и представителями госсектора, стратегические сессии с экспертами, посещение ведущих российских предприятий, а также бизнес-миссии в дружественные страны.