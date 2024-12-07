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Более 500 участников собрались на молодежный бизнес-форум «Поколение»

Ведомости

В Москве прошел второй молодежный бизнес-форум «Поколение». На участие в нем заявились более 500 молодых бизнесменов и управленцев, сообщили организаторы.

Основными темами форума стали использование искусственного интеллекта в бизнесе, развитие личного бренда, особенности управления командой.

«В этом году как раз больше акцент на новых технологиях, то есть очень будет много тем, связанных с IT, так как это, понятно, сейчас международный тренд, в России он также прослеживается, поэтому очень много молодых предпринимателей изъявили как раз заинтересованность именно в этом направлении», – рассказал «Первому каналу» директор дивизиона развития молодежных сообществ Агентства стратегических инициатив (АСИ) Павел Орехов.

Среди спикеров форума – председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, основатели Askona Life Group Владимир Седов и Positive Technologies Юрий Максимов, писатель Александр Цыпкин. Эксперты рассказали об опыте реализации крупнейших российских проектов, поделились инновационными решениями для развития бизнеса, а также указали на возможные точки роста молодых предпринимателей.

«За последние 25 лет Россия точно прошла очень серьезный путь нормализации бизнес-отношений и бизнес-климата», – сказал Мордашов во время своего выступления. Он отметил, что возможности ведения бизнеса в России сегодня «спокойнее и лучше, чем это было 25-30 лет назад»: «Законы более отработанные, правила более четкие».

Организаторами форума выступили АСИ, фонд «Росконгресс» и сообщество молодых предпринимателей Y Club. Резиденты сообщества – предприниматели и топ-менеджеры до 35 лет, средний оборот бизнеса которых составляет более 150 млн руб. Участникам сообщества доступны встречи с успешными предпринимателями, топ-менеджерами крупных компаний и представителями госсектора, стратегические сессии с экспертами, посещение ведущих российских предприятий, а также бизнес-миссии в дружественные страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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