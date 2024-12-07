Более 500 участников собрались на молодежный бизнес-форум «Поколение»

«В этом году как раз больше акцент на новых технологиях, то есть очень будет много тем, связанных с IT, так как это, понятно, сейчас международный тренд, в России он также прослеживается, поэтому очень много молодых предпринимателей изъявили как раз заинтересованность именно в этом направлении», – рассказал «Первому каналу» директор дивизиона развития молодежных сообществ Агентства стратегических инициатив (АСИ) Павел Орехов.