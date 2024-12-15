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В Москве подали заявление о банкротстве дочери Бориса Шпигеля

Ведомости

В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве дочери основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и экс-супруги Николая Баскова Светланы Шпигель. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Заявление в сентябре этого года подала «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» (входит в структуру одноименной группы компаний), в ноябре оно было принято к производству.

Светлане Шпигель принадлежит по 100% в пензенских дистрибуторах «Биолек» и «Биомед», также она владеет долей в московском ООО «Старфарма», пишет РБК со ссылкой на данные СПАРК. В начале 2000-х Шпигель принадлежало 33% в ООО «Биотэк», дистрибуторском подразделении холдинга.

МФПДК «Биотэк» с сентября 2023 г. сама проходит процедуру банкротства, напомнил изданию партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. С тех пор выяснилось, что Светлана Шпигель, «не состоявшая в трудовых отношениях с должником и не имеющая статуса его акционера», получила ряд выплат, рассказал Пермяков со ссылкой на картотеку арбитражных дел. В качестве дивидендов и материальной помощи она получила 66,9 млн руб. Сделки в 2024 г. признали незаконными, поскольку у компании были неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург» в размере более 8 млрд руб. Это стало основанием для подачи заявления о банкротстве Светланы Шпигель, отмечает Пермяков.

«Биотэк», созданный Борисом Шпигелем в 1991 г., занимал ведущие позиции на фармацевтическом рынке в 1990-х и 2000-х гг. Основной профиль холдинга – разработка, производство и продажа лекарств, нутрицевтических препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств и антисептиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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