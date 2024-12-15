В Москве подали заявление о банкротстве дочери Бориса Шпигеля
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве дочери основателя фармацевтической компании «Биотэк» Бориса Шпигеля и экс-супруги Николая Баскова Светланы Шпигель. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Заявление в сентябре этого года подала «Межрегиональная фармацевтическая производственно-дистрибьюторская корпорация «Биотэк» (входит в структуру одноименной группы компаний), в ноябре оно было принято к производству.
МФПДК «Биотэк» с сентября 2023 г. сама проходит процедуру банкротства, напомнил изданию партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. С тех пор выяснилось, что Светлана Шпигель, «не состоявшая в трудовых отношениях с должником и не имеющая статуса его акционера», получила ряд выплат, рассказал Пермяков со ссылкой на картотеку арбитражных дел. В качестве дивидендов и материальной помощи она получила 66,9 млн руб. Сделки в 2024 г. признали незаконными, поскольку у компании были неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург» в размере более 8 млрд руб. Это стало основанием для подачи заявления о банкротстве Светланы Шпигель, отмечает Пермяков.
«Биотэк», созданный Борисом Шпигелем в 1991 г., занимал ведущие позиции на фармацевтическом рынке в 1990-х и 2000-х гг. Основной профиль холдинга – разработка, производство и продажа лекарств, нутрицевтических препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств и антисептиков.