В Москве подали заявление о банкротстве дочери Бориса Шпигеля

МФПДК «Биотэк» с сентября 2023 г. сама проходит процедуру банкротства, напомнил изданию партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков. С тех пор выяснилось, что Светлана Шпигель, «не состоявшая в трудовых отношениях с должником и не имеющая статуса его акционера», получила ряд выплат, рассказал Пермяков со ссылкой на картотеку арбитражных дел. В качестве дивидендов и материальной помощи она получила 66,9 млн руб. Сделки в 2024 г. признали незаконными, поскольку у компании были неисполненные обязательства перед банком «Санкт-Петербург» в размере более 8 млрд руб. Это стало основанием для подачи заявления о банкротстве Светланы Шпигель, отмечает Пермяков.