ВТБ вышел из Первой грузовой компании

ПГК – один из крупнейших в России операторов грузовых вагонов. Она была выделена из РЖД в 2007 г., а в 2011 г. 75% минус 2 акции ПГК приобрела структура Владимира Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 г., выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг Лисина консолидировал 100% оператора. На 31 декабря 2022 г. 100% ПГК владела Fletcher Group Holdings (бенефициаром которой, по данным на конец 2021 г., являлся Лисин). В ноябре 2023 г. три источника «Ведомостей» сообщили, что компания сменила владельца.