Более 170 кофеен Starbucks закрылись в США из-за забастовки сотрудников

Забастовка, которую профсоюз назвал «Забастовка перед Рождеством», началась после того, как Starbucks и представители профсоюза не смогли прийти к соглашению. Профсоюз заявил, что вел «сотни часов переговоров» и в итоге компания предложила работникам условия, которые не соответствовали их требованиям по заработной плате и условиям труда. Экономический пакет не включал в себя повышение заработной платы для бариста, состоящих в профсоюзе, и обещал повышение на 1,5% в ближайшие годы, что для большинства работников составит менее 50 центов в час.