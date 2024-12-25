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Более 170 кофеен Starbucks закрылись в США из-за забастовки сотрудников

Ведомости

Работники Starbucks в США продолжили забастовку, что привело к закрытию по меньшей мере 170 кофеен по всей стране. Об этом сообщает USA Today.

Пятидневная забастовка началась 20 декабря и сначала привела к закрытию Starbucks в Лос-Анджелесе, Чикаго и Сиэтле, а затем распространилась на сеть кофеен в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Филадельфии, Сент-Луисе, Денвере, Питтсбурге и Колумбусе, штат Огайо. Утром 24 декабря профсоюз заявил, что ожидает, что более 5000 работников выйдут на забастовку в 300 точках в 45 штатах. Однако днем Starbucks заявила, что только 170 кофеен «не открылись, как планировалось».

Забастовка, которую профсоюз назвал «Забастовка перед Рождеством», началась после того, как Starbucks и представители профсоюза не смогли прийти к соглашению. Профсоюз заявил, что вел «сотни часов переговоров» и в итоге компания предложила работникам условия, которые не соответствовали их требованиям по заработной плате и условиям труда. Экономический пакет не включал в себя повышение заработной платы для бариста, состоящих в профсоюзе, и обещал повышение на 1,5% в ближайшие годы, что для большинства работников составит менее 50 центов в час.

Профсоюз заявил, что его представители готовы вернуться за стол переговоров, чтобы решить проблемы, связанные с несправедливой трудовой практикой и заработной платой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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