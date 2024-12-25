Более 170 кофеен Starbucks закрылись в США из-за забастовки сотрудников
Работники Starbucks в США продолжили забастовку, что привело к закрытию по меньшей мере 170 кофеен по всей стране. Об этом сообщает USA Today.
Пятидневная забастовка началась 20 декабря и сначала привела к закрытию Starbucks в Лос-Анджелесе, Чикаго и Сиэтле, а затем распространилась на сеть кофеен в Нью-Джерси, Нью-Йорке, Филадельфии, Сент-Луисе, Денвере, Питтсбурге и Колумбусе, штат Огайо. Утром 24 декабря профсоюз заявил, что ожидает, что более 5000 работников выйдут на забастовку в 300 точках в 45 штатах. Однако днем Starbucks заявила, что только 170 кофеен «не открылись, как планировалось».
Забастовка, которую профсоюз назвал «Забастовка перед Рождеством», началась после того, как Starbucks и представители профсоюза не смогли прийти к соглашению. Профсоюз заявил, что вел «сотни часов переговоров» и в итоге компания предложила работникам условия, которые не соответствовали их требованиям по заработной плате и условиям труда. Экономический пакет не включал в себя повышение заработной платы для бариста, состоящих в профсоюзе, и обещал повышение на 1,5% в ближайшие годы, что для большинства работников составит менее 50 центов в час.
Профсоюз заявил, что его представители готовы вернуться за стол переговоров, чтобы решить проблемы, связанные с несправедливой трудовой практикой и заработной платой.