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Новак: цены на топливо в России вырастут не выше инфляции в этом году

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, а их стоимость в 2024 г. вырастет не выше уровня инфляции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, российский рынок полностью обеспечен топливом и государство тщательно следит за тем, чтобы цены на него не превышали уровень инфляции. К концу года планируется индексировать цены в пределах данного показателя, что помогает удерживать их на сравнительно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой, добавил Новак.

С 1 марта в России вступил в силу запрет на вывоз бензина за рубеж (кроме стран ЕАЭС) и увеличение норм продажи дизельного топлива на бирже. Это было сделано для стабилизации топливного рынка в период весенних полевых работ. В конце мая запрет временно отменили, но с августа вновь возобновили.

С начала года бензин стал лидером по подорожанию среди основных непродовольственных товаров. Стоимость АИ-98 увеличилась на 19,3%, АИ-95 и АИ-92 – на 8,6% и 8,3% соответственно, дизель подорожал на 7,3%.

Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам этого года должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. ожидается, что показатель придет к целевым 4%. По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Инфляция в России по итогам текущего года достигнет 9,6–9,8%, сообщил 24 декабря директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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