Новак: цены на топливо в России вырастут не выше инфляции в этом году

Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам этого года должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. ожидается, что показатель придет к целевым 4%. По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Инфляция в России по итогам текущего года достигнет 9,6–9,8%, сообщил 24 декабря директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.