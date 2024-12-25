Новак: цены на топливо в России вырастут не выше инфляции в этом году
Вице-премьер Александр Новак заявил, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, а их стоимость в 2024 г. вырастет не выше уровня инфляции. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».
По его словам, российский рынок полностью обеспечен топливом и государство тщательно следит за тем, чтобы цены на него не превышали уровень инфляции. К концу года планируется индексировать цены в пределах данного показателя, что помогает удерживать их на сравнительно низком уровне по сравнению с экспортной альтернативой, добавил Новак.
С 1 марта в России вступил в силу запрет на вывоз бензина за рубеж (кроме стран ЕАЭС) и увеличение норм продажи дизельного топлива на бирже. Это было сделано для стабилизации топливного рынка в период весенних полевых работ. В конце мая запрет временно отменили, но с августа вновь возобновили.
С начала года бензин стал лидером по подорожанию среди основных непродовольственных товаров. Стоимость АИ-98 увеличилась на 19,3%, АИ-95 и АИ-92 – на 8,6% и 8,3% соответственно, дизель подорожал на 7,3%.
Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам этого года должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. ожидается, что показатель придет к целевым 4%. По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Инфляция в России по итогам текущего года достигнет 9,6–9,8%, сообщил 24 декабря директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.