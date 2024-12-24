В ЦБ ожидают инфляцию на уровне 9,6-9,8% по итогам года

В ЦБ ожидают инфляцию на уровне 9,6-9,8% по итогам годаДиректор департамента ДКП Банка России Ганган заявил, что она достигнет пика в апреле 2025 года
Инфляция в России по итогам текущего года достигнет 9,6–9,8%. Такое мнение в интервью «Интерфаксу» высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.
«У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции. В целом, думаю, инфляция будет около 9,6–9,8% по году», – рассказал Ганган.
Он добавил, что годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 г., после чего пойдет на спад.
Согласно октябрьскому прогнозу регулятора, инфляция по итогам этого года должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. ожидается, что показатель придет к целевым 4%. По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Минэкономразвития оценило уровень годовой инфляции на эту же дату в 9,52%. 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию тревожным сигналом. В остальном же, по мнению главы государства, ситуация в экономике устойчивая.