В ЦБ ожидают инфляцию на уровне 9,6-9,8% по итогам года

Согласно октябрьскому прогнозу регулятора, инфляция по итогам этого года должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. ожидается, что показатель придет к целевым 4%. По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Минэкономразвития оценило уровень годовой инфляции на эту же дату в 9,52%. 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию тревожным сигналом. В остальном же, по мнению главы государства, ситуация в экономике устойчивая.