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В ЦБ ожидают инфляцию на уровне 9,6-9,8% по итогам года

Директор департамента ДКП Банка России Ганган заявил, что она достигнет пика в апреле 2025 года
Ведомости

Инфляция в России по итогам текущего года достигнет 9,6–9,8%. Такое мнение в интервью «Интерфаксу» высказал директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка Андрей Ганган.

«У нас осталось две недели до конца года, но даже в течение этого периода еще могут выстрелить какие-то факторы и волатильные позиции. В целом, думаю, инфляция будет около 9,6–9,8% по году», – рассказал Ганган.

Он добавил, что годовая инфляция достигнет пика в апреле 2025 г., после чего пойдет на спад.

Согласно октябрьскому прогнозу регулятора, инфляция по итогам этого года должна составить 8–8,5%, в 2025 г. – 4,5–5%, а в 2026 г. ожидается, что показатель придет к целевым 4%. По данным Росстата, рост цен в России с начала года к 16 декабря составил 9,14%. Минэкономразвития оценило уровень годовой инфляции на эту же дату в 9,52%. 19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии назвал инфляцию тревожным сигналом. В остальном же, по мнению главы государства, ситуация в экономике устойчивая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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