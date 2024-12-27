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Bloomberg отметил рост стоимости газа в ЕС после заявления Путина

Ведомости

Цена газа в Европе выросла после заявления президента России Владимира Путина о транзитном соглашении. Об этом пишет Bloomberg.

Российский президент 26 декабря заявил, что договориться о новом транзитном контракте по поставкам газа из России по территории Украины до конца года будет невозможно. На фоне этого фьючерсы на природный газ подскочили 27 декабря на 5%, что стало самым большим ростом за неделю, следует из материала.

«Страны Центральной Европы, которые все еще покупают российский газ, предложили альтернативные решения, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива через Украину, однако президент [Украины] Владимир Зеленский отверг любые договоренности, которые будут отправлять деньги в российскую экономику», – говорится в тексте.

26 декабря Путин на пресс-подходе по итогам саммита Высшего евразийского экономического совета заявил, что Россия никогда не отказывалась поставлять газ в Европу и готова осуществлять поставки. В частности, топливо могло бы быть направлено через Польшу, если бы республика не закрыла маршрут «Ямал – Европа». Президент также предупредил, что на фоне остановки поставок цены на газ в Европе вырастут.

Киев неоднократно заявлял, что на фоне продолжающегося конфликта не станет продлевать договор с российским «Газпромом» о транзите газа. Транзит по Украине – один из двух маршрутов экспорта российского газа в Европу. Второй – поставки по одной из двух веток газопровода «Турецкий поток» и через продолжение этого трубопровода на Балканском полуострове.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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