Bloomberg отметил рост стоимости газа в ЕС после заявления Путина

26 декабря Путин на пресс-подходе по итогам саммита Высшего евразийского экономического совета заявил, что Россия никогда не отказывалась поставлять газ в Европу и готова осуществлять поставки. В частности, топливо могло бы быть направлено через Польшу, если бы республика не закрыла маршрут «Ямал – Европа». Президент также предупредил, что на фоне остановки поставок цены на газ в Европе вырастут.