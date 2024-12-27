Bloomberg отметил рост стоимости газа в ЕС после заявления Путина
Цена газа в Европе выросла после заявления президента России Владимира Путина о транзитном соглашении. Об этом пишет Bloomberg.
Российский президент 26 декабря заявил, что договориться о новом транзитном контракте по поставкам газа из России по территории Украины до конца года будет невозможно. На фоне этого фьючерсы на природный газ подскочили 27 декабря на 5%, что стало самым большим ростом за неделю, следует из материала.
«Страны Центральной Европы, которые все еще покупают российский газ, предложили альтернативные решения, чтобы обеспечить бесперебойные поставки топлива через Украину, однако президент [Украины] Владимир Зеленский отверг любые договоренности, которые будут отправлять деньги в российскую экономику», – говорится в тексте.
26 декабря Путин на пресс-подходе по итогам саммита Высшего евразийского экономического совета заявил, что Россия никогда не отказывалась поставлять газ в Европу и готова осуществлять поставки. В частности, топливо могло бы быть направлено через Польшу, если бы республика не закрыла маршрут «Ямал – Европа». Президент также предупредил, что на фоне остановки поставок цены на газ в Европе вырастут.
Киев неоднократно заявлял, что на фоне продолжающегося конфликта не станет продлевать договор с российским «Газпромом» о транзите газа. Транзит по Украине – один из двух маршрутов экспорта российского газа в Европу. Второй – поставки по одной из двух веток газопровода «Турецкий поток» и через продолжение этого трубопровода на Балканском полуострове.