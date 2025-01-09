Погрузка на сети РЖД в 2024 году уменьшилась на 4,1%

При этом показатель погрузки кокса, химических и минеральных удобрений за год повысился на 2,3% и 6,2% соответственно. Остальные показатели за год снизились. Более всего снижение коснулось ломов черных металлов, значение которых опустилось на 18,5% по сравнению с прошлым годом.