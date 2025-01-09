Погрузка на сети РЖД в 2024 году уменьшилась на 4,1%
За декабрь 2024 г. погрузка снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. За месяц значение показателя достигло 99,3 млн т.
При этом показатель погрузки кокса, химических и минеральных удобрений за год повысился на 2,3% и 6,2% соответственно. Остальные показатели за год снизились. Более всего снижение коснулось ломов черных металлов, значение которых опустилось на 18,5% по сравнению с прошлым годом.
В 2023 г. погрузка снизилась по сравнению с 2022 г. на 0,2%. Снижение в компании объясняли ограничениями экспортных поставок нефтепродуктов, которое ввело правительство из-за «ситуации на внутреннем рынке», снижением перевозок строительных грузов по причине завершения крупных инфраструктурных проектов в центральной части России, закрытием на ремонт нескольких предприятий-грузоотправителей и увеличением времени простоя локомотивов на обслуживании у сервисных компаний.