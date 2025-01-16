Грузооборот морских портов России уменьшился на 2,3% в 2024 году
В России в 2024 г. грузооборот морских портов сократился на 2,3% по сравнению с 2023 г. Его объем составил 886,3 млн т. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов на своем сайте.
По данным ассоциации, перевалка сухогрузов снизилась на 1,9% до 441,1 млн т, а перевалка наливных грузов, сократившись на 2,6%, составила 445,2 млн т.
Кроме того, отмечается, что объем экспортных грузов зафиксирован на показателе 699,7 млн т, а импортных – 42,9 млн т. При этом импортные за год увеличились на 11%, а экспортные, наоборот, уменьшились на 1,9%. Транзитных грузов фиксируется 64,9 млн т, что меньше на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, а каботажных – 78,7 млн т, меньше на 12,1%, следует из отчета.
Из сухогрузов в 2024 г. наибольших объем был у угля, он составил 188,1 млн т, но при этом сократился на 9,8% по сравнению с 2023 г. Из наливных грузов наивысший показатель отмечен у сырой нефти, которая также в этом году сократилась на 1,7%, ее объем составил 267,5 млн т.
В январе 2024 г. Федерального агентства морского и речного транспорта сообщало, что грузооборот российских морских портов в 2023 г. вырос на 5% и составлял 883,8 млн т. Отмечалось, что объем перевалки сухих грузов вырос на 10,4% и достиг 446,9 млн т, а уровень наливных грузов за год почти не изменился и составлял 436,9 млн т.