Грузооборот морских портов России уменьшился на 2,3% в 2024 году

Кроме того, отмечается, что объем экспортных грузов зафиксирован на показателе 699,7 млн т, а импортных – 42,9 млн т. При этом импортные за год увеличились на 11%, а экспортные, наоборот, уменьшились на 1,9%. Транзитных грузов фиксируется 64,9 млн т, что меньше на 0,5% по сравнению с предыдущим годом, а каботажных – 78,7 млн т, меньше на 12,1%, следует из отчета.